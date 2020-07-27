Украинцам подготовили невероятный сюрприз - что следует знать

В Украине планируют повышение зарплаты бюджетных работников. Проект соответствующего постановления уже разработали в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт Федерации профсоюзов.

Согласно обнародованным документам, с 1 сентября 2020 года предлагают повысить ставку рабочего первого тарифного разряда — с 2 102 до 2 225 гривен.

В пояснительной записке говорится о необходимости повышения зарплат. Причиной стало увеличение минимальной зарплаты с 4 723 до 5 тысяч гривен. Решение вступает в силу с 1 сентября.

Представители Минэкономики выступили с инициативой повышения ставки работника первого тарифного разряда в два этапа. До 2 670 с 1 января 2021 года и до 2 893 с 1 июля 2021 года.

Повышение обосновали планами относительно дальнейшего роста минимальной зарплаты. Следующий этап предполагается 1 января 2021 года — повышение составит до 6 тысяч гривен. С 1 июля следующего года ее увеличат до 6,5 тысячи.

Общий показатель увеличения минимальной зарплаты и ставки бюджетников достигнет таким образом 37,6%.

Напомним, 1 июля 2020 года в Украине на 91 гривну увеличился прожиточный минимум и составит 2118 грн. Через это социальные выплаты, которые к нему привязаны, выросли — это пенсии, пособия по безработице, пособия на детей, зарплаты и алименты.

Как сообщал ONLINE.UA, по состоянию на 2020 год неофициальное трудоустройство остается популярным среди украинцев явлением. Согласно последним данным Службы государственной статистики, примерно пятая часть населения работает именно таким образом.

По данным Госстата, количество украинцев в возрасте от 15 до 70 лет, которые работают без официального оформления, достигло за последние три месяца 3,5 миллиона. Всего в Украине работают, как считается, около 17 миллионов людей.