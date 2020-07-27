РФ может объединиться с США - в Штатах начали рассматривать шокирующий сценарий

Официальный Вашингтон продолжает шокировать мир неожиданными заявлениями — официально стало известно, что американские власти больше не считают Россию своим основным соперником. Согласно последним данным, это место теперь занимает Китай. Изданию Financial Times недавно удалось узнать, что команда главы Белого дома Дональда Трампа признает Китай главной угрозой как с точки зрения технологий, так и с позиции военного потенциала. Таким образом власти США отказались считать Кремль своим злейшим врагом, несмотря на то, что именно РФ "бросила прямой вызов мировому порядку" аннексией Крыма в 2014 году. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на FT.

По мнению представителей Белого дома, действия властей Китая сопровождаются "все более воинственным тоном". Кроме того, отмечается, что после введения против России санкций за аннексию Крыма взаимодействие Москвы с Пекином заметно усилилось.

"Некоторые американские политики считают, что Россия сможет объединиться с США для противостояния Китаю. По их мнению, отношения Москвы и Пекина не так прочны, как кажется на первый взгляд. Об этом, в частности, говорили госсекретарь США Майк Помпео и его заместитель Стивен Бигун. По мнению Бигуна, обе страны связывает взаимная решимость бросить вызов США", — говорится в сообщении издания.

Стоит обратить внимание на то, что в течение последнего года отношения между Штатами и КНР ухудшаются из-за многих причн. Как известно, несколько дней назад Государственный департамент анонсировал введение визовых санкций против чиновников Китая, поскольку Пекин ограничивает доступ американских дипломатов, журналистов и туристов в Тибет. Позже вводились американские санкции за события в Гонконге. В свою очередь, Китай ввел санкции против американских чиновников.