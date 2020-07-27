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Они злятся из-за этого - Луческу поразил обещанием после назначения в Динамо

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Они злятся из-за этого - Луческу поразил обещанием после назначения в Динамо Мірча Луческу (фото — скриншот)

Мирча Луческу выступил с первым громким обещанием после назначения главным тренером в ФК "Динамо". Румынский эксперт утверждает, что может вывести команду на новый уровень. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на турецкое агентство Анадолу.

По его словам, сейчас можно наблюдать худший период существования "Динамо".

"В истории "Динамо" еще не было такого плохого периода. Во-первых, я хочу исправить эту негативную картину. Есть много проблем, но мы будем идти рука об руку с футболистами, чтобы решить эти проблемы. Во-вторых, я хочу, чтобы болельщики "Динамо" были довольны", — отметил Луческу.

Он обратил внимание, что плохое отношение болельщиков к новому главному тренеру может измениться на фоне побед.

"Фанаты смотрят на результаты. Если у нас будут хорошие результаты, то какие проблемы будут у болельщиков? Да, я выиграл много чемпионатов в "Динамо" в "Шахтере". Возможно, они злятся из-за этого. Но теперь я, конечно, буду бороться за успех "Динамо". Фаны всегда аплодируют успеху", — считает экс-тренер донецкого клуба.

Напомним, Луческу согласовал контракт с "Динамо" на следующие два года. Также в документе говорится о праве на летнюю пролонгацию. Решение президентства клуба вызвало массивный шквал критики. К тому румынский тренер провел 12 лет в составе "Шахтера" — заклятого врага киевлян.

Как сообщал ONLINE.UA, новый тренер ФК "Динамо" Мирча Луческу предложил присоединиться к его штабу Вячеславу Шевчуку. Бывший игрок "Шахтера" неожиданно жестко ответил румынскому специалисту. Он отказался от предложения и раскрыл новую проблему, с которой столкнется румынский спортсмен.

Источник: ONLINE.UA
Теги: спорт, футбол, Украина, Шахтер, Динамо, Мирча Луческу
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