РФ это не нужно - эксперт назвал главную ошибку Зеленского

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко обратил внимание на то, что очередное прекращение огня на Донбассе началось в полночь 27 июля, однако терпения пророссийских сил хватило только на 20 минут. Уже примерно в 00:30 боевики били из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в сторону военнослужащих ВСУ. По словам Игоря Романенко, это было вполне ожидаемо, ведь повторялось не раз. По мнению специалиста, главная ошибка команды украинского лидера Владимира Зеленского заключается в том, что она продолжает верить, что подобные манипуляции могут принести хоть какой-то положительный результат. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Во-первых, много раз уже это пытались сделать (ввести перемирие — ред.), но без такой подготовки, как сейчас была, в частности дипломатической, юридической и военной. Но все это было нарушено. Надо понимать, что россиянам это не нужно... Во-вторых, я как человек, который занимался на соответствующем уровне процессами управления решения сложных задач хочу сказать, чтобы воплотить это в жизнь, то есть сделать эту систему остановки введения огня, нужно приложить очень много сил", — пояснил Игорь Романенко.

По мнению эксперта, чтобы достичь перемирия, надо выработать систему и наладить ее с обеих сторон, а на это нужны время и соответствующие усилия, а также координация со стороны ОБСЕ СЦКК.

"Теперь у нас есть 7 пунктов, что нельзя делать во время перемирия, а боевики это нарушили. Есть схема продвижения каким образом кто и как за это должен отвечать, какие были соответствующие приказы. Надо подать теперь все таким образом, чтобы это преодолеть, это сложная работа, которую наши военные пытаются в сложных условиях проводить", — подчеркнул украинский специалист.

Как сообщал ONLINE.UA, глава Кремля Владимир Путин не устает озвучивать украинской власти новые претензии — на этот раз он набросился с обвинениями на Владимира Зеленского и ВРУ.