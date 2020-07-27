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В ООС объяснили текущую ситуацию на Донбассе - что там происходит

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В ООС объяснили текущую ситуацию на Донбассе - что там происходит ЗСУ (фото — facebook.com)

Новое перемирие на Донбассе началось с полуночи в понедельник, 27 июля. Первый день режима прекращения огня не обошелся без огневых инцидентов со стороны оккупационных войск. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам офицера пресс-службы Операции Объединенных сил Василия Лабы, речь идет о один обстрел в направлении украинских позиций. Общая ситуация не претерпела изменений после первой половины дня.

"С начала суток зафиксирован один обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации - это около Водяного ночью. Украинские защитники огонь не открывали, потерь нет. И еще один факт был зарегистрирован недалеко от Михайловки. С помощью противотанковых минометов противник осуществил минирование украинских позиций противопехотными минами", — пояснил он.

Отмечается, что украинские СМИ якобы проинформировали о еще один обстрел. Эти сведения пока не подтвердили в штабе.

Напомним, в рамках нового режима прекращения огня украинская сторона планирует перебросить на передовую подразделения, укомплектованные бойцами, которые имеют, в частности, опыт участия в миротворческих операциях ООН.

Перемирие согласовали во время последнего раунда переговоров Трехсторонней контактной группы. Они состоялись на прошлой неделе, 22 июля.

Накануне вступления в силу нового режима украинское командование выступило с неотложным заявлением и успокоило украинцев. Ситуация в зоне проведения ООС остается подконтрольной.

Как сообщал ONLINE.UA, командующий Объединенных сил Владимир Кравченко решил сделаете жесткое предупреждение боевикам ОРДЛО — он обратил внимание, что в случае вооруженной агрессии России украинские бойцы смогут давать мгновенный ответ.

По его словам, украинские военные исполняют решение высшего политического руководства государства и обеспечивают полное и всеобъемлющее прекращение огня.

Источник: РБК-Україна Теги: Россия, Украина, ВСУ, агрессия, оккупация, обстрелы, АТО, ДНР, ЛНР, вторгнення, ОРДЛО, ООС
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Обновлено:17:11, 27.07.2020

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