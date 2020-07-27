Еще в мае американский лидер Дональд Трамп официально заявил, что он откладывает саммит G7 по крайней мере до сентября 2020 года. Его решение было связано с пандемией коронавируса, а также сложным экономическим положением, в котором оказалось большинство стран. Кроме того, глава Белого дома обратил внимание международного сообщества на то, что планирует пригласить на саммит еще четыре страны: Россию, Австралию, Индию и Южную Корею — это его заявление спровоцировало настоящий скандал. Большинство влиятельных государств отметили, что не хотят возвращения РФ в Группу семи, пока российский президент Владимир Путин не вернул Украине оккупированный Крым и не приказал своим войскам покинуть Донбасс, где уже 6 лет продолжается война. Только 27 июля неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков решил прокомментировать ситуацию, которая произошла — он стал утверждать, что Россия не стремится возвращаться в G7, так как полностью удовлетворена эффективностью формата "большой двадцатки". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Россия не стремится присоединиться к "семерке". Более того, в России неоднократно говорили о том, что мы очень удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов как "большая двадцатка", которая лучше соответствует современным экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития в мире", — отличился новой ложью представитель Путина.

Кроме того, Дмитрий Песков стал утверждать, что глава Кремля "ни разу не выступал ни с одной инициативой, обращением или с какими-то действиями с тем, чтобы Россия вновь присоединилась к работе "семерки". По его словам, во время существования группы планировалось провести очередной саммит в Сочи, но участники отказались от приезда в Россию и с тех пор Путин ни разу не инициировал какое-то "восстановления". Позицию Кремля Песков озвучил, комментируя высказывания немецкого дипломата Гайко Мааса, который заявил, что не видит возможности восстановления G8 с участием России в связи с ситуацией на востоке Украины и аннексией Крыма.

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