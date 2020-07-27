Луческу в последний момент отказался тренировать Динамо - СМИ раскрыли причины

Мирча Луческу недолго был главным тренером киевского "Динамо". Румынские журналисты уже после нескольких дней с момента согласования контракта проинформировали о неожиданном решении соотечественника. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на gsp.ro.

Согласно заявлению тренера, причиной отказа от предложения команды стало враждебное отношение к нему фанатов и представителей украинского футбола.

"К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с "Динамо" Киев. Спасибо семье Суркисов за доверие, но я не могу начать работу в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы ультрас, чья поддержка так важна для команды", — объяснил Луческу.

Он отметил, что не может примириться с фанатами, которые своими действиями идут против интересов клуба. Также румынский специалист напомнил, что никогда не отказывался от сложных вызовов.

"Я никогда не был трусом, я принимал спортивные вызовы. Доказательства этому — переход из "Галатасарая" в "Бешикташ" или с "Динамо" Бухарест в "Рапид" Бухарест, что имели серьезную вражду со стороны фанов, которые, тем не менее, встретили меня с надеждой и распростертими объятиями, с которыми мне удалось выиграть титулы в этих странах", — отметил Луческу.

Напомним, назначение румынского спортсмена на пост главного тренера "Динамо" вызвало критику со стороны фанатов клуба. Также неожиданными выпадами стали заявления бывших коллег, с которыми тот был связан через сотрудничество с "Шахтером".

Луческу ранее утверждал, что 12 лет, которые он отдал украинскому футболу, имеют для него большое значение, поэтому он решил вернуться для новых достижений.

Пока что официальные представители "Динамо" не подтвердили новости. Накануне Луческу также выступил с обещаниями относительно работы в клубе.

Как сообщал ONLINE.UA, румынский эксперт утверждает, что может вывести команду на новый уровень. Он обратил внимание, что плохое отношение болельщиков к нового главного тренера может измениться на фоне побед.