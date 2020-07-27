Коронавирус вплотную приблизился к Трампу - первые подробности

Американским журналистам удалось узнать новую шокирующую новость — стало известно о том, что у советника главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О’Брайена подтвердили коронавирус. Первым об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои анонимные источники, знакомые с состоянием здоровья влиятельного политика. Кроме того, эти данные также подтвердило авторитетное издание Politiсo со ссылкой на чиновника американской администрации. Один из собеседников обратил внимание на то, что О’Брайен отсутствовал на работе с конца прошлой недели. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на американские СМИ.

"О’Брайен заразился коронавирусом после семейного события и самоизолировался дома, в то же время продолжая работать в Совете национальной безопасности и выполняя большую часть своей работы по телефону. Сотрудники отдела коммуникаций Белого дома пока не прокомментировали эту информацию. О’Брайен стал самым высоким должностным лицом администрации Трампа, который подхватил коронавирус. Неизвестно, сколько личных контактов он недавно имел с президентом", — говорится в сообщении.

Что важно понимать, людей из окружения американского лидера регулярно тестируют на коронавирус. Стоит отметить, что глава Белого дома Дональд Трамп считает ношение защитной маски проявлением патриотизма, хотя высмеивал своего оппонента на выборах Джо Байдена за ношение маски. Кроме того, недавно президент США поделился с международным сообществом радостной новостью — он официально заявил о том, что в Штатах клинические испытания двух вакцин от коронавируса подходят к концу.

Как сообщал ранее ONLINE.UA 25 июля официально стало известно, что Дональд Трамп подписал четыре указа с целью снизить цены на лекарства в стране.