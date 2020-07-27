Сбросьте это давление - ВОЗ срочно обратилась ко всем странам

Всемирная организация здравоохранения выступила с новым призывом, связанным с пандемией COVID-19 . Представители структуры призвали страны мира не держать постоянно закрытыми свои границы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг ВОЗ в понедельник, 27 июля.

По словам Майка Райана — руководителя программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, держать границы закрыть в будущем будет невозможно, экономика должна восстанавливаться после оглушительного падения.

"Для отдельных стран будет почти невозможно держать свои границы закрытыми в обозримом будущем. Экономика должна открыться, люди должны работать, торговля должна восстановиться... Ясно, что давление на коронавирус снижает цифры. Сбросьте это давление, и дела снова начнут расти", — пояснил он.

Следует заметить, тем временем в мире коронавирус не уменьшает темпов распространения, хотя весной именно о таком развитии событий говорили эксперты. Несмотря на летний период инфекция за последние 6 недель вдвое увеличила статистическую количество случаев.

По состоянию на 27 июля на планете установили 16,2 миллиона диагнозов COVID-19 . Наиболее пораженными странами мира остаются уже длительное время Соединенные Штаты, Бразилия и Индия. На четвертом месте в таком антирейтинге — Россия.

Разработка вакцины и эффективных лекарств длится с необычайной активностью в нескольких странах. Считается, что клинические испытания удастся завершить до конца года, а в начале следующего года начать ее массовое производство и поставки.

Как сообщал ONLINE.UA, американским журналистам удалось узнать новую шокирующую новость — стало известно о том, что у советника главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О’брайена подтвердили коронавирус. Первым об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои анонимные источники, знакомые с состоянием здоровья влиятельного политика.