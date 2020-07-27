Россия сделает все: эксперт объяснил, к чему дальше готовиться украинцам

Украинский журналист, представитель ОРДЛО в Трехсторонний контактной группе Сергей Грамашо обратил внимание украинцев на то, что команда главы Кремля Владимира Путина делает все возможное, чтобы Россию не признавали стороной конфликта на Донбассе. Официальная Москва не хочет брать ответственность за свои действия на Донбассе, поэтому Украина должна требовать у западных партнеров возвращение России в СЦКК. Свою позицию он озвучил на странице в Фейсбук, передает ONLINE.UA.

"Никто и не думал, что это перемирие будет действительно окончательным и всеобъемлющим. Но чтобы так скоро... Думаю, его судьбу решило предложение нашего президента подписать его на уровне глав нормандской четверки. Россия сделает все, чтобы не брать на себя ответственность за войну на Донбассе", — подчеркнул Сергей Гармаш.

По его словам, теперь у команды Владимира Зеленского является полное и понятное западным партнерам право, требовать возврата представителей России в СЦКК.

"Поскольку та сторона, которой Путин так упорно пытается предоставить субъектность, не способна нести ответственность за свои слова и действия, то кто же должен отвечать за них. Наверное, тот, кто им платит", — подчеркнул эксперт.

Стоит обратить внимание на то, что несмотря на объявленный режим тишины на Донбассе, пророссийские силы все же в своем стиле устроили провокацию в ночь на 27 июля. Между 00:20 и 00:45 у Водяного боевики начали обстрел, а утром у Новомихайловки совершили три выстрела из ручных противотанковых гранатометов.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно командующий Объединенных сил Владимир Кравченко сделал важное предупреждение пророссийским силам на Донбассе — он отметил, что в случае вооруженной агрессии России украинские бойцы смогут дать мгновенный ответ.