Солнечная система вращается не вокруг Солнца - ошеломляющие доказательства астрономов

Астрономы удивили новым заявлением о Солнце и вращение планет вокруг него. Они утверждают, что звезда на самом деле — не центр нашей системы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Business Insider.

Группа специалистов японского космического агентства JAXA провела соответствующее исследование. Они установили, что на самом деле все планеты, метеорные поля и пояс астероидов вращаются вокруг невидимой точки. Эта точка крайне редко совпадает с Солнцем.

Для объяснения своей точки зрения астрономы обнародовали видеоролик, который демонстрирует движение звезды. Они немного преувеличили путь Солнца, однако даже без этого преувеличения известно, что оно вращается иногда за миллионы километров от барицентра. Динамика маршрута отмечалась "маркером".

Другим важным грузом в нашей системе оказался Юпитер. Солнце составляет 99,8% от общей массы планетарного скопления. Газовый гигант имеет долю в 1,2% с объема массы, которая остается после звезды.

"Солнце фактически немного вращается вокруг Юпитера", — отметил один из участников исследования.

Также ученые скорректировали представление о вращении Луны вокруг Земли. Выяснилось, что ситуация похожа на ту, что произошла с Солнцем. Они вращаются вокруг барацентру, но тот почти всегда находится в пределах нашей планеты. Сама Земля вращается по кругу боль упорядоченно.

Как сообщал ONLINE.UA, космический зонд Solar Orbiter, запущенный 10 февраля 2020 года, стал первым кораблем, который смог сфотографировать поверхность Солнца с ближайшей возможной сейчас расстоянии. Эти уникальные фото уже переданы на Землю.

Фотографии сделали с расстояния всего в 77 миллионов километров от Солнца, примерно на половине расстояния между Землей и звездой.