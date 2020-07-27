У Зеленского неожиданно начали отрицать нарушения перемирия на Донбассе - что случилось

Член команды президента Украины Владимира Зеленского, вице-премьер-министр, первый заместитель председателя делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников выступил с довольно неожиданным заявлением — он стал утверждать, что пока не стоит говорить о "нарушении перемирия", а случаи обстрелов должны расследовать и объяснять с участием представителей ОБСЕ. По словам украинского политика, выстрелы как раз предусмотрены как "случай, который подлежит расследованию либо привлечению к дисциплинарной ответственности, если это злонамеренное нарушение". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время всех беспокоит информация о том, что якобы имели место выстрелы. Точного подтверждения, какие и где, ожидаем. Но я предложил бы говорить о том, что это не означает нарушение перемирия, это означает, что есть факты нарушений, и про это, в частности, как раз и говорится в дополнительных мероприятиях, которые были согласованы на Трехсторонний контактной группе недавно", — подчеркнул Алексей Резников.

Представитель комнады Зеленского признался, что оптимистично смотрит на ситуацию. По его мнению, пока остается шанс на достижение перемирия. Однако, по словам Резникова, если будут не "случайные, единичные нарушения режима тишины", а реальная агрессия, которая нарушает согласованные в рамках ТКГ дополнительные меры, то украинские военные воспользуются ст. 40 Гаагской конвенции 1907 года о законах и обычаях ведения войны.

"В ней четко указано, что если одна из сторон нарушает перемирие, то другая имеет право на автоматический выход из него и возобновление военных действий", — напомнил всем первый заместитель главы делегации в ТГК.

Напомним, что во время заседания Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о начале режима "полной и всеобъемлющей тишины" 27 июля в 00:01. Однако пророссийские силы сразу же его нарушили. При этом сайты сепаратистов, которые цитируют карательные органы незаконных образований, обвиняют в провокации украинских воинов.

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