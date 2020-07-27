Это старая песня - у Зеленского объяснили логику путинского Кремля

Официальный Киев напомнил о несогласии власти РФ признавать ответственность за события на Донбассе и четкое понимании фактической ответственности. Вице-премьер-министр Алексей Резников напомнил о санкциях, которые ввели именно из-за невыполнения Кремлем минских договоренностей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, заявление Кремля о якобы отсутствии какой-либо ответственности России за несоблюдение перемирия не имеет никакого смысла.

"Это старая песня на новый лад о том, что якобы они тут не причастны. Они, на самом деле, боятся брать на себя ответственность в любом случае, потому что они прекрасно знают, что как раз эту ответственность несут. И, в частности, санкции касаются их не только за оккупацию Крыма или MH17, но и невыполнение Российской Федерацией Минских соглашений, поскольку они являются стороной Минских соглашений", — пояснил Резников.

Министр по вопросам реинтеграции ТОТ добавил, данные украинской разведки и военнослужащих указывают на подчинение вооруженных формирований в ОРДЛО 1-м и 2-м армейским корпусам ВС РФ.

"Поэтому, конечно же, там командуют российские офицеры, и они обеспечивают распространение этой команды, этого приказа. Они просто его никогда не покажут, и не оформят это решениями вооруженных формирований ОРДЛО. Хочу напомнить, что "вооруженные формирования ОРДЛО" — это лексика Минских соглашений, подписанных в 2014 году", — подчеркнул Резников.

Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе вступил в силу режим прекращения огня. В то же время в Кремле отметили, что Россия не может гарантировать отсутствие обстрелов, поскольку она якобы не причастна к конфронтации.

Как сообщал ONLINE.UA представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш обратил внимание украинцев на то, что команда главы Кремля Владимира Путина делает все возможное, чтобы Россию не признавали стороной конфликта на Донбассе.

Официальная Москва не хочет брать ответственность за свои действия на Донбассе, именно поэтому Украина должна требовать у западных партнеров возвращение России в СЦКК.