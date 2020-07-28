Гороскоп на 28 июля для всех знаков зодиака

У Рыб отличная память и они никогда не забывают хорошего отношения к себе. Плохое можно простить и выкинуть. А хорошее будет греть душу и через года. Рыбы никогда не забудут того, кто был с ними в трудные минуты. хорошо, что мысли Рыб никто не может читать, а то образ стеснительных и застенчивых людей полетел бы к чертям. Рыбы не боятся чувствовать, они боятся утонуть в чувствах.

У Раков отличная память, поэтому когда Раки говорят "не помню" — они просто не хотят об этом говорить. лучше всего на свете Раки умеют жить в семье. Они в это вкладывают всю душу... И вообще, похоже на то, что семью придумали Раки!

Прежде чем играть со Львом, убедитесь не играет ли Лев с вами... Львы ненавидят льстивость, ложь и сплетни за спиной. Не нравится что-то? Скажи об этом Льву в глаза. Что было сказано за спиной, там же и останется вместе с тем, кто это сказал. Львы не хотят, чтобы жизнь была как зебра, они хотят, чтобы она была яркой как попугай.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 28 июля 2020 года для Овнов

Бизнес-гороскоп для Овнов

Вы можете сегодня быть довольны проделанной работой, если вы тщательно отнесетесь ко всем мелочам. Работайте на результат и не обращайте внимание на мелкие перипетии с сослуживцами и с начальником, который может сорвать сегодня на вас свое недовольство. Будьте терпеливы.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Вы способны сосредоточиться на чем угодно, да так крепко, что вас едва ли удастся вывести из этого состояния насильно. Потому кушать вы сможете в любой обстановке, сколь угодно неприспособленной к принятию пищи. Было бы что кушать. Позаботиться, однако, следует не только о вопросе наличия, но и о качестве еды — нынче вам подойдут только мясные блюда и овощи — крупы, мучное, рыбу и птицу пока есть не стоит.

Гороскоп здоровья для Овнов

Нынче звезды советуют вам быть готовым к самым неожиданным поворотам событий. Имейте при себе те лекарства, которыми вы пользуетесь чаще всего, чтобы всегда можно было выйти из сложившейся ситуации.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вы очень неожиданно для себя можете встретить вашу вторую половинку где-то там, где вы меньше всего ожидали ее увидеть. Она будет совсем такой, как вы ее себе представляли. Только, наверное. Еще лучше. И добиться ее внимания окажется вполне посильной для вас задачей!

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня вам стоит позволить себе немного разнообразия. И вообще, всякая перемена будет только к лучшему, вне зависимости от того вы ли ее затеяли, или она случилась без вашего участия.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 28 июля 2020 года для Тельцов

Гороскоп здоровья для Тельцов

Сегодня вам очень важно будет отдыхать. И чем длиннее и активнее будут эти минуты отдыха, тем здоровее вы себя будете чувствовать как сейчас, так и впоследствии, в течение еще примерно недели.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

В этот день звезды не рекомендуют вам обращать повышенное внимание на мелкие детали. Они будут абсолютно не важны и не интересны ни вам, ни тому, кому вы будете отчитываться о проделанной работе. Главное для вас — формально выполнить план, а улучшать и отшлифовывать будете уже после.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Нынче нежелательно употреблять острую и пряную пищу, а значит, вход в мексиканский ресторан вам заказан. Кроме того, без вашей персоны сегодня будут скучать в корейских и китайских заведениях общественного питания, там, где придерживаются рецептов венгерской кухни, а также и в прочих местах, где уважают перец. Быть может, самое время вспомнить о прелести русской национальной кухни?

Общий гороскоп для Тельцов

Если сегодня что-то вызовет ваши сомнения, не молчите, объявите об этом во всеуслышание. Предусмотрительность, проявленная нынче, поможет избежать неприятностей в недалеком будущем.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вашему любимому человеку захочется рассказать вам о себе что-то важное, ценное и интересное, на его взгляд. Возможно, ваше мнение по данному вопросу будет несколько не совпадать с его точкой зрения. Однако звезды советуют в любом случае выслушать вашу половинку.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 28 июля 2020 года для Близнецов

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вы будете склонны к тому, чтобы неправильно трактовать слова вашего любимого человека, причём его это будет не столько обижать, сколько удивлять: он-то будет искренне верить в то, что говорит всё предельно ясно, понятно и без каких бы то ни было поводов для сомнений...

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Сегодня все несложное, хорошо знакомое и, что особенно неприятно — полезное будет вызывать у вас однозначную реакцию — жуткую скуку и ни малейшего намека на аппетит. Если хотите провести этот день весело и кушать с удовольствием, придется здорово напрячь воображение. Правда, никто не мешает вам переложить эту задачу на чужие плечи — пусть нечто невообразимое готовит повар — ваше дело — кушать.

Общий гороскоп для Близнецов

Не сдерживайте своего стремления к вербальному способу передачи информации. Изящество вашей манеры выражаться будет высоко оценено слушателями.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня вам не стоит акцентировать свое внимание на некоторых недостатках вашего начальника. Да, он не безгрешен и не гениален, однако тем не менее, он по тем или иным причинам добился несколько большего, нежели вы, а значит, его определенно есть за что уважать.

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот день отрицательное воздействие на вашу пищеварительную систему могут оказать полуфабрикаты и продукты с консервантами. Кроме того, чрезмерное употребление такой пищи способно спровоцировать и появление лишнего веса. Сжуйте яблочко.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 28 июля 2020 года для Раков

Любовный гороскоп для Раков

В этот день стоит обратить внимание на то, что именно вы говорите вашему любимому человеку. Возможно, некоторые слова, которые давно уже стали для вас привычными и обыденными, для него до сих пор не потеряли свежести, и он по-прежнему млеет от вашего "люблю" или вздрагивает от "отстань".

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня вы узнаете приятную новость, которая будет поддерживать вас в состоянии эйфории до конца дня. Главное — на радостях глупостей не натворить.

Кулинарный гороскоп для Раков

Звезды располагают к занятиям утонченным, требующим точности движений и не терпящим спешки. Идеальное время для приготовления сложных кондитерских изделий.

Общий гороскоп для Раков

Сегодня все вокруг вас будет несколько туманно. Не имея возможности составить себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать, решаясь на активные действия. Этот день лучше провести в блаженном ничегонеделании.

Гороскоп здоровья для Раков

Нынче не экономьте на себе, помните, что скупой платит дважды, и лучше бы не оплачивать долг своим же собственным здоровьем. Если вы понимаете, что подобные траты действительно вам необходимы, не ищите обходных путей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 28 июля 2020 года для Львов

Гороскоп здоровья для Львов

Подходящий день, чтобы обратиться к стоматологу, даже если у вас прямо сейчас ничего не болит. Профилактический осмотр — дело нужное, к тому же, если что-то починить и придется, это доставит вам минимальное количество неудобств.

Бизнес-гороскоп для Львов

День пройдет в различного рода рабочих хлопотах, которые вы вынуждены будете взвалить на свои плечи. Также сегодня будет особенно хорошими и доверительными отношения с близким человеком, и вы сможете прекрасно поговорить с ним по душам, чего уже давно не было.

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодня вам светит попробовать нечто настолько вкусное, что делить это блюдо вам захочется с собой и только с собой. Так что заранее перенесите все встречи, гостей, празднества и прочие компанейские мероприятия на другой день. Эгоизм — это, конечно, нехорошо, но в данном случае цель обещает оправдать средства. Иначе вам придется испытать чувства, далекие от дружеских.

Любовный гороскоп для Львов

Кажется, у вас назревает ссора из-за денег. То ли вы мало их зарабатываете, то ли вы неправильно их тратите... Не стоит доводить накал страстей до предела. Лучше сесть вместе и набросать ни листке бумаги общий бюджет: столько-то на кафе, столько-то на кино. Проблема решится сама собой!

Общий гороскоп для Львов

Сегодня удачными и даже приятными будут контакты со Львами, Близнецами и Водолеями. К представителям же остальных знаком зодиака вам лучше не приставать — ничего хорошего из этого не выйдет.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 28 июля 2020 года для Дев

Общий гороскоп для Дев

Сегодня вам не придется метаться в поисках чего-то нового. Все кардинальнейшим образом изменит всего один телефонный звонок. Вам остается лишь дождаться его.

Кулинарный гороскоп для Дев

Побалуйте себя сегодня. Вы вполне заслужили и отдых, и удовольствие — так постарайтесь усладить собственную особу насколько возможно более разнообразно и полно. Разумеется, без достойного стола в этом деле не обойтись. Ну-ка, какое у вас любимое блюдо? Вот именно его и следует отведать, даже если оно относится к числу запретных плодов.

Гороскоп здоровья для Дев

Следите сегодня за осанкой. Если ваша спина и так идеально ровная, оглядитесь по сторонам, очень вероятно, что вашему взору предстанет огромное количество сутулых спин. Срочно проведите воспитательную работу и исправьте эту печальную ситуацию.

Любовный гороскоп для Дев

Не говорите о плотской любви — выбирайте более возвышенные темы для разговора. Или хотя бы максимально литературную лексику. Настроение этого дня будет патетическим, не стоит нарушать его своеобразное очарование, даже если это кажется вам смешным.

Бизнес-гороскоп для Дев

Ради неких гипотетических выгод в будущем нынче придется отложить в сторону ваши прямые обязанности. Вполне возможно, что именно так и следует поступить, однако сегодня ни вам, ни тем, кто рядом с вами, такие действия правильными казаться не будут. Справитесь ли вы с этой дилеммой?

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 28 июля 2020 года для Весов

Кулинарный гороскоп для Весов

Уделите сегодня побольше внимания всему зеленому. Или тому, что было зеленым до приготовления. Даже если это было крокодилом, хотя они, вроде, бурые.. Но раз народная молва называет его зеленым, значит, можно скушать и его. А на гарнир — огурцы, капусту, горошек, листья салата и прочий силос требуемой окраски, раз уж звезды велели — никуда не денешься.

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня звезды советуют вам не принимать важных решений, если существуют хоть какие-нибудь сомнения. Малейшие колебания вынудят вас беспрестанно беспокоиться о правильности своего выбора, тем самым сделав вас фактически недееспособным.

Гороскоп здоровья для Весов

В этот день звезды рекомендуют вам осторожнее относиться к потреблению кислых продуктов. Возможно, кислотность вашего организма будет несколько повышена, что не очень благоприятно скажется на состоянии вашего здоровья.

Общий гороскоп для Весов

Сегодняшний день стоит провести в компании добрых друзей и n-ного количества бутылок пива (где n зависит от размера компании). Деятельность созидательного характера нынче успешной не будет.

Любовный гороскоп для Весов

Не главное, что у человека снаружи, а главное, что внутри. Однако хочется при этом, чтобы вам все завидовали не только потому, что ваш избранник такой хороший, но и потому, что он такой красивый, привлекательный, обаятельный и вообще самый-самый. Что ж, его имидж в ваших руках. В разумных пределах, конечно.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 28 июля 2020 года для Скорпионов

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Делайте лишь то, в чем абсолютно железно уверены. Если рецепт помните неточно, не стоит полагаться на авось, справьтесь с записями.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня ваш начальник никоим образом не напомнит вам о своем существовании, за что не забудьте его мысленно поблагодарить. Главное не вслух и как-нибудь так, чтоб он об этой мысли не узнал никогда, иначе он может не понять шутки и значительно испортить вам следующие выходные.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Нынче старайтесь не делать поспешных выводов, в особенности, если вы только начали некий процесс. Результат вовсе не всегда бывает молниеносным, так подождите ещё некоторое время.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня стоит искать поддержку, как деловую, так и моральную. Вы вполне можете ее найти, причем в самых неожиданных местах.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня у вас может скопиться некоторое количество негатива по отношению к вашему любимому человеку. Не стоит держать его в себе: рискуете испытать на себе, каково быть ящиком Пандоры. Если чувствуете, что вам нужно выговориться — расскажите все лучшему другу. Он поймет и не выдаст.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 28 июля 2020 года для Стрелецов

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Звезды не исключают, что сегодня на вас может свалиться такое количество чертовски важных дел, что вам будет совершенно некогда перекусить. Постарайтесь принять к сведению, что это никуда не годится. Дела — делами, а изнурять организм торопливо проглоченной сухомяткой нельзя ни в коем случае. Так что найтиде часик и съешьте... Ну, например, уху по-монастырски.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Наибольшего внимания Стрельцов потребует здоровье сердечно-сосудистой системы, а для этого, кроме умеренных физических нагрузок, не забудьте про ограничение таких не всегда полезных продуктов, как солености и животные жиры.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет пред вами в сероватых тонах. Ну не все же радоваться жизни, надо и передохнуть иногда.

Любовный гороскоп для Стрелецов

В этот день вашему любимому человеку довольно трудно будет понять ваши пристрастия и предпочтения, как бы вы ни пытались ему объяснить все их плюсы, прелести и приятности. Что ж, значит, в этом он вам не помощник и не конкурент. Одной темой для общения меньше.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Вас ожидает серьёзное и ответственное поручение, об исполнении которого вам придется отчитываться в подробностях. Не торопитесь приступать к работе — сперва обдумайте детали. Вряд ли вам после приятно будет услышать, что-де все можно было сделать гораздо лучше.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 28 июля 2020 года для Козерогов

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня вашему любимому человеку не захочется проводить с вами столько времени. сколько вам это будет необходимо, поэтому у вас могут возникнуть определенные конфликты по данному вопросу. Постарайтесь урегулировать их мирным путем, не прибегая к экстренным мерам.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Старайтесь сегодня завтракать хотя бы через полчаса после пробуждения: так ваш организм хоть немного проснется к этому времени, и будет готов к принятию пищи. И не надо перегружать желудок прямо с утра, пусть лучше потом у вас будет второй завтрак.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вы можете почувствовать себя Алисой, беседующей с Мартовским Зайцем. Слишком уж сложной задачей может оказаться вычленение осмысленной части из разговора, который вам придется поддерживать.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня вам стоит тщательно обдумать линию своего поведения с коллегами и начальством. Любые несостыковки в ней, нелогичности, неправильности будут восприняты в штыки и могут грозить вам самыми неприятными последствиями. Лучше не рисковать и действовать по заранее намеченному плану.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Сегодня вы будете способны оценить изыски, понять которые в иные дни было бы проблематично. Из вас получился бы отличный дегустатор, поузнавайте — не нужен ли где такой талант. Но даже если применения коммерческого вы этому дару не найдете, заработать репутацию тонкого ценителя сможете запросто.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 28 июля 2020 года для Водолеев

Любовный гороскоп для Водолеев

Не стоит бояться слова "эгоизм". Каждый человек таковым и является, в большей или меньшей степени, делая то, что принесет пользу в конечном счете именно ему. Но если вашего любимого человека делает счастливым только ваше счастье и ваша искренняя улыбка, что плохого в том, что он всего этого добивается для собственного благополучия?

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня вам стоит пересмотреть и, возможно, переосмыслить то, что вы делали в последнее время. Может быть, вам захочется что-то изменить.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Сегодня звезды рекомендуют вам тщательно сбалансированное меню. Если не можете составить его сами, обратитесь к вашему лечащему врачу или диетологу. Или хотя бы просто сведите к минимуму жареное, соленое и прочие вкусности.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Нынче вы будете способны продемонстрировать себя с самой лучшей стороны — вы даже и не подозревали, что у вас имеется столь блистательная грань. Отличный день для соискателей выгодной должности. Может, и вы попытаете счастья?

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Противоречивость вашей натуры может зайти настолько далеко, что вы не сможете решить, чем бы вы хотели утолить голод, и останетесь без обеда. Главное — не оставьте совсем без него тех, кто рассчитывает, что вы их покормите.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 28 июля 2020 года для Рыб

Кулинарный гороскоп для Рыб

Сегодня вам не следует мучиться проблемой выбора, даже есть это выбор между сортами мороженого, которое вы собираетесь быстренько съесть, раз уж все равно пробегаете мимо лотка мороженщика. Пусть его делает за вас кто-нибудь другой, вам достаточно просто повторить его заказ. А значит, вам не стоит отправляться на поиски пищи в одиночестве.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня вам явно не придется жаловаться на свою загруженность, день пройдет легко, усилий прикладывать не придется. Вы сумеете справиться со всем даже раньше, чем закончится рабочий день, да и начальник будет к вам сегодня весьма лоялен. Вполне разумно было бы запланировать что-нибудь на вечер.

Любовный гороскоп для Рыб

От сегодняшнего свидания не стоит ждать сказки, чудес и исполнения всех самых заветных, даже невысказанных желаний. При таком настрое ничего кроме разочарования вы не испытаете. Звёзды советуют настроиться на худшее — и вот тогда-то сказок и чудес вам не избежать.

Общий гороскоп для Рыб

Будучи тихим и смирным, вы сегодня легко избежите неприятностей. Однако прикидываться ветошью вовсе не обязательно, есть гораздо более действенные методы.

Гороскоп здоровья для Рыб

Если вы непривычны к холоду, то сейчас вам стоит повременить с процедурами закаливания. Чтобы не нанести вреда своим сосудам, узнайте, как правильно проводить оздоровительные процедуры.