Количество больных коронавирусом в Украине резко выросла - официальные данные на 28 июля

Количество хворох коронавируса в Украине продолжает стремительно расти — во вторник, 28 июля, зафиксированы 919 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 66 575 человек, из них 1629 людей умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 36744 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2627 случаев;

Волынская область — 3648 случаев;

Днепропетровская область — 1334 случая;

Донецкая область — 852 случая;

Житомирская область — 1744 случая;

Закарпатская область — 4940 случаев;

Запорожская область — 753 случая;

Ивано-Франковская область — 4224 случая;

Кировоградская область — 697 случаев;

м. Киев — 7800 случаев;

Киевская область — 3590 случаев;

Львовская область — 9099 случаев;

Луганская область — 121 случай;

Николаевская область — 562 случая;

Одесская область — 3031 случай;

Полтавская область — 401 случай;

Ровенская область — 5784 случая;

Сумская область — 454 случая;

Тернопольская область — 2822 случая;

Харьковская область — 3478 случаев;

Херсонская область — 221 случай;

Хмельницкая область — 1069 случаев;

Черновицкая область — 5692 случая;

Черкасская область — 906 случаев;

Черниговская область — 726 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 июля 2020 в Центр поступило 1219 сообщений о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 118 002 сообщения о подозрении на COVID-19 .

Стоит также обратить внимание на то, что в течение 27 июля во всем мире зафиксировали 217 806 новых случаев заболевания коронавирусной болезни, из них 4198 — летальные. В целом сейчас в мире насчитывается 16 млн 635 тыс случаев заражения, почти 656 тысяч человек умерли от болезни. При этом, согласно статистике, 10,22 млн побороли болезнь. Лидерамы по количеству больных являются США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 35 месте. Сутки назад в мире насчитывалось 16, 4 млн случаев заболевания коронавирусом. Дневной прирост составлял 216 340 человек.

Недавно также стало известно, что ЕС оставит свои внешние границы закрытыми для путешественников из большинства стран, включая США, в течение как минимум еще двух недель на фоне резкого роста числа случаев заболевания. Чиновники заявили, что ЕС склоняется к сокращению списка из 13 государств, в частности, к исключению Канады, Китая, Японии и Южной Кореи, жителям которых сейчас разрешено приезжать в страны блока. Они говорили на условиях анонимности, поскольку обсуждения в понедельник среди экспертов были конфиденциальными. В "белый" список сейчас также входят Алжир, Австралия, Грузия, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Эпидемия COVID-19 в Украине не утихает, однако появились положительные новости. В конце июля снизилось количество случаев коронавируса среди медиков. С таким заявлением вситупив министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что показатели уменьшились почти втрое.

"Если вы посмотрите, что у нас происходило в начале апреля, когда я возглавил Министерство здравоохранения, то у нас из общего числа заболевших около 20% были медицинские работники. Мы, мне кажется, кардинально изменили ситуацию. На сегодняшний день за июнь и июль мы фиксируем, что из общего числа заболевших этот процент составляет от 6 до 7% и он постоянно снижается", — пояснил министр.