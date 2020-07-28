Мы требуем - Украина жестко поставила команду Путина на место

В акватории Севастопольской бухты 26 июля состоялся парад по случаю Дня военно-морского флота России. Отмечается, что после того, как парад закончился, на площади Нахимова устроили выставку вооружений и агитировали служить в армии России. Стоит обратить внимание на то, что Генассамблея ООН еще в декабря 2020 года приняла резолюцию, призывающую главу Кремля Владимира Путина вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить оккупацию территории Украины, однако официальная Москва продолжает игнорировать все требования других стран и международных органцизаций. Однако новая провокация российских властей не могла остаться без реакции со стороны Киева. Так, 28 июля стало известно, что Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста в МИД России из-за проведения Москвой парада подразделений Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму 26 июля.

"Министерство иностранных дел Украины расценивает проведении 26 июля без согласования с украинской стороной так называемого "военно-морского парада" подразделений Черноморского флота Российской Федерации по случаю Дня Военно-Морского Флота Российской Федерации во временно оккупированном Российской Федерацией Севастополе как очередное нарушение российской стороной норм международного права , в т.ч. многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины", — говорится в сообщении украинских дипломатов.

В Министерстве иностранных дел отметили, что этот парад является сознательным шагом России к эскалации напряженности в украинско-российских отношениях. Украинские власти требуют от команды главы Кремля Владимира Путина "немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины".

Стоит напомнить, что еще в июне украинское МИД передало российской власти еще одну ноту протеста по проведению парадов ко Дню Победы в оккупированных Россией Крыму и ОРДЛО.

Как сообщал ONLINE.UA, американский дипломат Курт Волкер рассказал о новом коварном плане Кремля в отношении Украины.