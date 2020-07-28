Кто станет новым президентом США - эксперты ошеломили ответом

В течение последних месяцев большинство американцев и представителей международного сообщества начали задумываться о том, кто станет новым президентом США. Стоит обратить внимание на то, что на выборах президента Штатов, которые состоятся уже 3 ноября 2020 года, победа определяется не большинством голосов, а распределением голосов в коллегии выборщиков, число которых за того или иного кандидата зависит от результатов голосования в конкретных штатах. Как известно, на предыдущих выборах Хиллари Клинтон опередила Трампа в национальном голосовании, но уступила по результатам голосования коллегии выборщиков. На этот раз авторитетное американское издание The Economist попыталось смоделировать возможный результат выборов президента. Согласно последнему прогнозу СМИ, с большой вероятностью Джо Байден победит действующего главу Белого дома Дональда Трампа и станет новым президентом США. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт The Economist.

"Вероятность победы Байдена в коллегии выборщиков оценивается как 91%, или 9 шансов из 10, оставляя Трампу 9% и 1 шанс из 10. Диапазон возможного количества избирателей, которые проголосуют за Байдена, прогнозируется на уровне 248-413, за Трампа — 125 290. Что касается большинства голосов, то, по прогнозу, здесь вероятность победы еще выше — 99%, или 19 шансов из 20. Модель предсказывает победу Байдена в 25 штатах, Трампа — в 20. В пяти штатах исход голосования остается непредсказуемым (Северная Каролина, Аризона, Огайо, Джорджия, Айова)", — говорится в сообщении издания.

Стоит обратить внимание на то, что модель The Economist обновляется ежедневно — эксперты формируют прогноз на основе данных национальных опросов и экономических индикаторов. По словам представителей издания, модель работает путем имитации 20000 вариантов выборов, каждый раз меняя доли голосов кандидатов, чтобы учесть ошибки при опросах, изменения в явке избирателей или политическую обстановку и результаты агитации. Что интересно, в первой половине марта шансы на победу у Трампа и Байдена были практически равны, однако позже ситуация изменилась.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, коронавирус слишком близко приблизился к Дональду Трампу — заболел один из его советников в Белом доме.