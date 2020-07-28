Города будут сожжены - Трамп шокировал интернет новыми угрозами

Новые президентские выборы в США запланированы на ноябрь этого года, поэтому политические лидеры не сдерживаются в заявлениях. Президент Дональд Трамп начал открыто угрожать американцам развалом страны в случае победы его демократического оппонента — Джо Байдена. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter.

По словам американского президента, в случае его второй победы Соединенные Штаты перейдут в золотой век.

"Будет лучше, чем когда-либо ранее", — пообещал он.

Политик утверждает, что Байден — "марионетка левых".

"Если Байден, что вечно спит, выигрывает, рынки упадут, а наши города будут сожжены". — подчеркнул Трамп.

В то же время президент-республиканец выступил с сокрушительной критикой в адрес американских СМИ.

"Они пытаются изобразить протестующих в Портленде и Сиэтле как прекрасных и невинных людей. На самом деле это больные, психически неуравновешенные анархисты и агитаторы, которых должны контролировать наши правоохранительные органы", — отметил тот.

Трамп также выступил с угрозами в адрес людей, которые наносят ущерб федеральной собственности, имея в виду тех, кто повреждает или валит памятники.

Напомним, уже много недель в США продолжаются протестные акции и беспорядки, протестующие требуют остановить полицейский произвол. Поводом стало убийство стражем порядка афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.

На борьбу с протестующими администрация Трампа бросила федеральных силовиков, однако это спровоцировало еще больше насилия по всей стране.

Как сообщал ONLINE.UA, американским журналистам удалось узнать новую шокирующую новость — стало известно о том, что у советника главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта о’брайена подтвердили коронавирус.

Первым об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои анонимные источники, знакомые с состоянием здоровья влиятельного политика. Кроме того, эти данные также подтвердило авторитетное издание Politiсo со ссылкой на чиновника американской администрации.