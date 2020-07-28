Лоббирует интересы Кремля - Зеленскому озвучили новые обвинения

18 июня перед судом об избрании меры пресечения в деле о возможном незаконном назначении главы Службы внешней разведки пятый президент Петр Порошенко неожиданно для всех сообщил, что против него возбудили дело за "разжигание религиозной розни" по факту получения Томоса украинской автокефальной церковью. Впоследствии ГБР подтвердило открытие дела Службой безопасности Украины еще в 2019 году — эта новость шокировала многих украинцев. 28 июля бывший украинский лидер Петр Порошенко выступил еще с одним громким заявлением — он признался, что считает производства по получению Томоса для Православной церкви Украины доказательством того, что в команде действующего президента Владимира Зеленского на ключевых должностях работают люди, которые лоббируют интересы русской церкви в Украине. Таким было заявление Порошенко ко Дню Крещения Руси-Украины, передает ONLINE.UA.

"Среди десятков политически мотивированных дел, возбужденных против меня по приказу Зеленского, есть одно, которым я особенно горжусь. Это дело о Томосе, которым предоставлена независимость Православной Церкви Украины. Невероятно, но факт: такое дело тоже расследуется. На ключевых должностях в офисе президента сейчас работают люди, которые откровенно лоббируют интересы русской церкви в Украине. Это — несмотря на то, что РПЦ полностью и безоговорочно поддерживает реваншистскую имперскую политику Кремля", — подчеркнул Петр Порошенко.

По его словам, команда Владимира Зеленского заблокировала закон, который обязывает русскую церковь в Украине в своем официальном названии обозначить связь с Москвой, а не маскироваться под украинской вывеской.

"Игнорирует власть и закон, который наделил общины правом свободного перехода в независимую Православную Церковь Украины. Но никто не сможет заморозить расцвет нашей Церкви и ее признания другими православными Церквами. ПЦУ растет. Она укрепляет свой авторитет среди украинцев. Это наше достижение — необратимое", — добавил бывший президент Украины.

Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Крещения Руси-Украины и призвал укреплять единство, духовную свободу и "нашу свободную независимую европейскую Украину".

Как сообщал ранее ONLINE.UA, народный избранник от "Слуги народа" и член комнады украинского лидера Владимира Зеленского Максим Бужанский неожиданно для всех оказался в базе сайта "Миротворец".