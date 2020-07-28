От Зеленского ждут принятия важного решения - что происходит

Законопроект о легализации казино в Украине получил подпись спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Документ уже направили в Офис президента для подписи Владимира Зеленского. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт парламента.

По официальным данным, закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" отправлен президенту во вторник, 28 июля.

Недавно, во время внеочередных заседаний 14 июля, народные депутаты поддержали законопроект № 2285-д . Во втором чтении он получил 248 голосов.

Напомним, документ станет основой для регулирования азартных игр — реальных и онлайн казино, букмекерской деятельности (в том числе и онлайн), проведение лотерей и организации игры в покер через интернет.

Реальные казино возможно создавать только в отелях. Для Киева это ограничено только заведениями с аккредитацию в 5 звезд и с количеством номеров от 150. Вне столицей организовать казино возможно в заведениях 4-5 звезд.

Возраст игрока за законопроєктом поднимается от 18 до 21 года. Также каждый из них должен пройти идентификацию.

Управление сферой будет заниматься Комиссия по развитию и регулированию азартных игр. Этот специальное подразделение находится под контролем Кабинета министров.

В документе также упоминается система онлайн-мониторинга для контроля за работой онлайн-казино. Правительство планирует получать данные от игрового оборудования, которое присоединят к единой системе.

Как сообщал ONLINE.UA в Украине продолжается процесс легализации игорного бизнеса, которая позволит создание соответствующих учреждений на базе отелей.

Во фракции "Слуга народа" выступили с прогнозом относительно появления первых казино. По мнению чиновников, для начала работы учреждений необходимые от пол года до года.