Приняли непростое решение - в Динамо поставили точку по тренерству Луческу

Через несколько дней после назначения Мирча Луческу на должность главного тренера "Динамо" появилась информация о его отставке. На следующий день, 28 июля, представители клуба поставили точку в этой проблеме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу киевской команды.

По обнародованным данным, опубликованный накануне письмо румынского эксперта написан на имя Игоря Суркиса еще 25 июля. СМИ тем временем не проинформировали, что письмо не стал единственным эпизодом общения между сторонами.

"Сопровождая электронное послание телефонным звонком, господин Луческу акцентировал в разговоре с президентом "Динамо" на том, что не хотел бы своим присутствием в команде создать любые проблемы семьи Суркисов. Поэтому, находясь под неизгладимым впечатлением от реакции части киевских болельщиков и СМИ в связи с его приглашением в "Динамо", Мирча вынужден был поделиться с Игорем Михайловичем некоторыми сомнениями", — подчеркнули в клубе.

Также известно, что Луческу выразил готовность начать работу уже со вторника, 28 июля. В этот день состоится новая его личная встреча с руководством команды.

"Мы оба приняли непростое решение. Но оно было всесторонне осмысленным, ответственным и чрезвычайно мотивированным. Руководство клуба вполне осознанно сделало вам предложение, понимая все риски, которые возникнут в фанатской среде вокруг такого шага", — отметил Суркис в письме-ответе.

Луческу не это объяснил, что не хотел, чтобы клуб имел проблемы из-за его назначения. Сам он не пасует перед вызовом.

Как сообщал ONLINE.UA, согласно заявлению тренера Луческу, причиной отказа от предложения "Динамо" стало враждебное отношение к нему фанатов и представителей украинского футбола. Он якобы не может работать в таких условиях.