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Ученые создали маску, которая уничтожает коронавирус - интересные детали

Наука и медицина | Читати новину українською
Ученые создали маску, которая уничтожает коронавирус - интересные детали Фото з відкритих джерел

Ученые со всего мира делают все возможное, чтобы получить возможность остановить пандемию коронавируса. Так, недавно стало известно, что ученые решили пропитать многократную тканевую маску специальным средством, которое нейтрализует SARS-CoV-2. По словам специалистов, эффект сохраняется до 50 стирок. Стоит обратить внимание на то, что такое уникальное средство защиты создали в  Институте молекулярной медицины в Лиссабоне. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Naked Science. 

"Идея принадлежит нескольким компаниям: производителю текстиля Adalberto, розничным сетям MO и Sonae Fashion и технологическому центру CITEVE, а также двум университетам Института молекулярной медицины и Государственному университету Миньо. Маска получила название MOxATech и уже прошла сертификацию французского государственного агентства Générale des Entreprises. Ее планируют продавать в странах Евросоюза", — говорится в сообщении.

По словам ученых, в ходе экспериментов ткань погружали в раствор, содержащий некоторое количество патогена, а после контакта с материалом измеряли его жизнеспособность. Что важно понимать, ученые фиксировали снижение вирусной активности на 99% через час после контакта с тканью: соединение эффективно нейтрализовало почти все бактерии и грибки, попавшие на маску.

"Авторы технологии рассказали о некоторых особенностях маски в презентации. Они говорят, чтобы хранить ее, не нужно соблюдать специальные условия: тесты показали, что освещение, температура и влажность воздуха не влияют на эффективность. Кроме того, с течением времени защитные свойства не теряются и состав маски не переносится на кожу или одежду в процессе носки", — говорится в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, во вторник, 28 июля, в Украине зафиксированы 919 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 66 575 человек.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, маска, пандемия, наука, лечение, лечение коронавируса, ученые, исследование
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