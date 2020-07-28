Новости не очень - в Раде шокировали заявлением о коронавирусе

Коронавирус COVID-19 снова поразил Верховную Раду. Один из народных депутатов признался в позитивном тесте на инфекцию. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на публикации в социальных сетях.

По словам нардепа Данила Гетманцева, который представляет в парламенте фракцию "Слуга народа", он не знает, где именно мог заразиться.

"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19 . Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Извините, что новости не очень. Буду стараться исправиться", — отметил чиновник на странице в Facebook.

Напомним, новости о первых депутатов, которые заразились коронавирусом, поступили еще весной, когда эпидемия в Украине только набирала обороты. Одним из первых случаев для парламента, в частности, стал Вадим Новинский — представитель "ОПЗЖ".

В мае стало известно, что представители фракции "Батькивщина" решили пойти на изоляцию из-за обнаружения инфекции у Олега Мейдича. Нардепы вышли из режима после того, как получили отрицательные тесты на коронавирус.

Согласно заявлению спикера Дмитрия Разумкова, по состоянию на конец июня в Совете на COVID-19 уже переболели от 15 до 17 народных депутатов.

Напомним, по состоянию на утро 28 июля в Украине установили 66 575 диагнозов нового коронавирус. За предыдущие сутки количество увеличилось на 919. С начала эпидемии умерли от поражения инфекцией 1 629 украинцев.

Как сообщал ONLINE.UA, глава Института здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович поделилась важными данными — она рассказала о том, что некоторые тесты недостаточно чувствительны и могут не заметить антител к коронавирус, если они имеются в небольшом количестве. Кроме того, отмечается, что если тесты неудачно выбирают антиген, то вместо коронавирус могут обнаружить остаточные следы других вирусов.