Украина присоединилась к новому международному договору - что следует знать

Украина, Польша и Литва согласовали создание так называемого "Люблинского треугольника" — нового формата сотрудничества. Министры иностранных дел стран встретились для переговоров во вторник, 28 июля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление польского дипломата Яцека Чапутовича.

По его словам, новая платформа сотрудничества предоставит новые возможности для контактов между государствами.

"Благодаря введению определенных механизмов сотрудничества мы сможем реализовывать наши цели по устойчивому участия в развитии Восточного партнерства, эффективной борьбы с пандемией коронавирус, поддержки европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей. Мы планируем действовать также в сфере экономики", — пояснил министр.

В то же время его украинский коллега Дмитрий Кулеба подчеркнул, "Люблинский треугольник" может стать форматом, который усилит Европу и Украину. Киев также заинтересован в сотрудничестве позы вопросами только самой обороны.

"Я уверяю вас, что наше сотрудничество будет расширяться, не ограничиваясь вопросами обороны. Мы будем говорить и об экономике", — подчеркнул дипломат.

Напомним, Кулеба отправился в Польшу накануне. В первый день визита, 27 июля, он встретился с Чапутовичем и обгвоорив сотрудничество между государствами для укрепления каждой стороны.

Накануне трехсторонних переговоров Кулеба также отдельно встретился с главой МИД Литвы Линасом Лінкявичюсом.

Как сообщал ONLINE.UA, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился с украинскими гражданами важными данными — он заявил, что расшифровка "черных ящиков" со сбитого в Иране самолета МАУ прошло успешно. Другие подробности — по ссылке.