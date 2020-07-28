Самая масштабная в истории атака на Украину - СНБО поделился резонансными данными

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности Сергей Демедюк поделился с украинцами неожиданной новостью — он официально сообщил о том, что в июне 2020 года в Украине произошла крупнейшая в истории бот-атака нового типа, которая достигла значения почти в
"Такой тип атаки был использован в украинской сети впервые. Атака имела целью блокирование работы провайдеров", — рассказал представитель СНБО.
"Их дефолтные настройки (например, login: admin, password: admin) были одной из основных причин получения несанкционированного доступа к удаленному управлению", — заявил Сергей Демедюк.
"Имея достаточное количество необходимой информации, мы сможем сделать выводы о месте ее осуществления. У нас уже есть определенные наработки, однако разглашать их рано", — заявил Сергей Демедюк, отметив, что дело находится в компетенции одного из правоохранительных органов киберзащиты.