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Самая масштабная в истории атака на Украину - СНБО поделился резонансными данными

Украина | Читати новину українською
Самая масштабная в истории атака на Украину - СНБО поделился резонансными данными Фото — flickr.com

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности Сергей Демедюк поделился с украинцами неожиданной новостью — он официально сообщил о том, что в июне 2020 года в Украине произошла крупнейшая в истории бот-атака нового типа, которая достигла значения почти в 780 Гбит/с и отключила 15% мирового интернета. Он также обратил внимание на то, что под удар попала десятая часть всей сети в Украине. По словам Демедюка, отличие нового типа атаки заключалось в использовании мощностей не зараженных устройств, а стримингового видеопотока для погрузки на IP-адрес. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

"Такой тип атаки был использован в украинской сети впервые. Атака имела целью блокирование работы провайдеров", — рассказал представитель СНБО.
Кроме того, он подчеркнул, что атака осуществлялась не на конкретные адреса, а целыми диапазонами, при этом использовались сломанные веб-камеры.
"Их дефолтные настройки (например, login: admin, password: admin) были одной из основных причин получения несанкционированного доступа к удаленному управлению", — заявил Сергей Демедюк.
По его словам, СНБО сейчас работает над тем, чтобы зафиксировать все цифровые следы этой атаки и собрать данные в различных частях мира, где были зафиксированы такие атаки.
"Имея достаточное количество необходимой информации, мы сможем сделать выводы о месте ее осуществления. У нас уже есть определенные наработки, однако разглашать их рано", — заявил Сергей Демедюк, отметив, что дело находится в компетенции одного из правоохранительных органов киберзащиты.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что мир всколыхнул новый резонансный скандал после того, как стало известно, что Государственный департамент США и команда американского лидера Дональда Трампа предложила до 1 млн долларов вознаграждения за информацию, которая поможет арестовать двух граждан Украины, разыскиваемых за киберпреступления. 
Источник: РБК-Україна Теги: Украина, атака, кибератака, СНБО, провайдери, Интернет, кибербезопасность, бот-атака
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