Самая масштабная в истории атака на Украину - СНБО поделился резонансными данными

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности Сергей Демедюк поделился с украинцами неожиданной новостью — он официально сообщил о том, что в июне 2020 года в Украине произошла крупнейшая в истории бот-атака нового типа, которая достигла значения почти в 780 Гбит/с и отключила 15% мирового интернета. Он также обратил внимание на то, что под удар попала десятая часть всей сети в Украине. По словам Демедюка, отличие нового типа атаки заключалось в использовании мощностей не зараженных устройств, а стримингового видеопотока для погрузки на IP-адрес. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

"Такой тип атаки был использован в украинской сети впервые. Атака имела целью блокирование работы провайдеров", — рассказал представитель СНБО.

Кроме того, он подчеркнул, что атака осуществлялась не на конкретные адреса, а целыми диапазонами, при этом использовались сломанные веб-камеры.

"Их дефолтные настройки (например, login: admin, password: admin) были одной из основных причин получения несанкционированного доступа к удаленному управлению", — заявил Сергей Демедюк.

По его словам, СНБО сейчас работает над тем, чтобы зафиксировать все цифровые следы этой атаки и собрать данные в различных частях мира, где были зафиксированы такие атаки.

"Имея достаточное количество необходимой информации, мы сможем сделать выводы о месте ее осуществления. У нас уже есть определенные наработки, однако разглашать их рано", — заявил Сергей Демедюк, отметив, что дело находится в компетенции одного из правоохранительных органов киберзащиты.