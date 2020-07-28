Как купить силос для хранения зерна от KMZ Industries по привлекательной цене

Любой аграрий знает, что важно не только правильно вырастить и собрать зерно, но также поместить его в качественные контейнеры — силосы. Любители и профессионалы склоняются в таком случае к продукции от компании KMZ Industries, которая имеет две линейки зернохранилищ.
Виды силосов и базовое назначение
Конструкции для хранения выращенной продукции существуют в двух вариациях. Во-первых, это Brice-Baker. Во-вторых, СМВУ. Обе модели разработаны специалистами из Украины, которые учитывали не только специфику хранения, но также и интересы потребителя.
Техника преимущественно изготавливается из металла. Отличия можно заметить только в форме: конусное основание, плоское, пологое днище. В зависимости от выбранного типа, металлические силоса для зерна используются для:
- Временного и недолгосрочного хранения.
- Второстепенных действий (например, автодорожной отгрузки).
- Ёмкость для отходов зерновых культур (как до, так и после переработки).
Стоимость и преимущества KMZ Industries
Каждая организация стремится презентовать свой продукт качественным и актуальным. Помимо этих основных аспектов, можно выделить несколько достоинств KMZ Industries:
- Детализация процесса. До производства силосов квалифицированные сотрудники до мелочей прорабатывают конструкцию независимо от её сложности. Далее составляется 3D-модель, которая позволяет оценить будущую установку со всех сторон. Только после делается сплав из металла.
- Экономия. Здесь целесообразно обозначить два аспекта. Во-первых, потребитель существенно экономит пространство при использовании компактного хранилища. Это позволяет хранить тонны зерна на маленькой площади. Во-вторых, купить силос также можно по сравнительно низкой цене без беспокойства за качество.
- Безопасность. При хранении зерновых культур в подвал или помещение гаражного типа большинство аграриев отмечает появление грызунов. Специальные емкости же предотвращают попадание крыс и других существ в продукт. То же касается пыли, мелкого мусора и влаги.
- Защита. Известно, что зерновые культуры часто выращивают в горной местности. Это связано в первую очередь с оптимальным уровнем влажности, а также с плодовитостью почвы. Конструкции от данного производителя полностью предотвращает деформацию состава в подобных условиях.
- Онлайн-управление. Дистанционное подключение, регулирование аппарата — мечта для каждого собственника.
Модели силосов с плоским днищем: польза и эффективность
Большинство потребителей в настоящий момент склоняется к покупке силоса с плоским днищем. Почему они делают выбор в пользу этого вида:
- Допускается хранение разных зерновых культур.
- Кровля, конструкция, к которой она устанавливается, позволяет отвести весь накопившиеся конденсат без физических усилий со стороны потребителя. Помимо этого, автоматически создаётся коридор для поступления свежего воздуха (контролируется температура и уровень влажности).
- Благодаря специальному приложению, устанавливаемому на ПО или телефон покупатель может эффективно, а главное вовремя получать данные по показателям температурного режима.
- Происходит это из-за установки термоподвески с послойным контролем.
Какие критерии важны
Перед оформлением заказа, как опытному, так и любителю стоит обратить особое внимание на несколько вещей.
- Многозадачность. В производстве могут участвовать сразу несколько видов зерновых культур. Здесь важно понять, допускается ли их совместное хранение (имеется в виду, что после одного сорта в ёмкость пересыпается другая без мытья и обработки поверхности).
- Наличие смотрового окна. Чтобы избежать постоянного открытия или закрытия люка, специалисты KMZ Industries создали оптимальное окно. С его помощью можно наблюдать за процессом хранения, общим состоянием продукта.
- Дополнительная защита. Конструкция должна обладать не воздухопропускной способностью, двойной дверью. Эта установка подразумевает разделение аппарата на два уровня, каждый из которых имеет шнековый механизм.
- Срок годности. Минимальный период для использования такого мощного оборудования должен составлять от 5 до 15 лет. Срок, который отводится для поддержания товарного вида и качеств одной партии зерна, колеблется в пределах от 9 месяцев до 1.5 лет. В случае с KMZ Industries это один год — оптимальное решение.
- Материал. В компании материалы для производства получают из Европейских промышленных и ресурсоснабжающих предприятий: SSAB, Wuppermann и других.
При выборе конструкции важно учитывать не только такой показатель, как цена силоса, но и её предназначение. Силосы — преимущественно дорогостоящая техника. В их изготовлении используются сплавы нескольких видов металла.