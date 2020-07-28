Как купить силос для хранения зерна от KMZ Industries по привлекательной цене

Любой аграрий знает, что важно не только правильно вырастить и собрать зерно, но также поместить его в качественные контейнеры — силосы. Любители и профессионалы склоняются в таком случае к продукции от компании KMZ Industries, которая имеет две линейки зернохранилищ.

Виды силосов и базовое назначение

Конструкции для хранения выращенной продукции существуют в двух вариациях. Во-первых, это Brice-Baker. Во-вторых, СМВУ. Обе модели разработаны специалистами из Украины, которые учитывали не только специфику хранения, но также и интересы потребителя.

Техника преимущественно изготавливается из металла. Отличия можно заметить только в форме: конусное основание, плоское, пологое днище. В зависимости от выбранного типа, металлические силоса для зерна используются для:

Временного и недолгосрочного хранения. Второстепенных действий (например, автодорожной отгрузки). Ёмкость для отходов зерновых культур (как до, так и после переработки).

Стоимость и преимущества KMZ Industries

Каждая организация стремится презентовать свой продукт качественным и актуальным. Помимо этих основных аспектов, можно выделить несколько достоинств KMZ Industries:

Детализация процесса. До производства силосов квалифицированные сотрудники до мелочей прорабатывают конструкцию независимо от её сложности. Далее составляется 3D-модель, которая позволяет оценить будущую установку со всех сторон. Только после делается сплав из металла.

Экономия. Здесь целесообразно обозначить два аспекта. Во-первых, потребитель существенно экономит пространство при использовании компактного хранилища. Это позволяет хранить тонны зерна на маленькой площади. Во-вторых, купить силос также можно по сравнительно низкой цене без беспокойства за качество.

Безопасность. При хранении зерновых культур в подвал или помещение гаражного типа большинство аграриев отмечает появление грызунов. Специальные емкости же предотвращают попадание крыс и других существ в продукт. То же касается пыли, мелкого мусора и влаги.

Защита. Известно, что зерновые культуры часто выращивают в горной местности. Это связано в первую очередь с оптимальным уровнем влажности, а также с плодовитостью почвы. Конструкции от данного производителя полностью предотвращает деформацию состава в подобных условиях.

Онлайн-управление. Дистанционное подключение, регулирование аппарата — мечта для каждого собственника.

Модели силосов с плоским днищем: польза и эффективность

Большинство потребителей в настоящий момент склоняется к покупке силоса с плоским днищем. Почему они делают выбор в пользу этого вида:

Допускается хранение разных зерновых культур. Кровля, конструкция, к которой она устанавливается, позволяет отвести весь накопившиеся конденсат без физических усилий со стороны потребителя. Помимо этого, автоматически создаётся коридор для поступления свежего воздуха (контролируется температура и уровень влажности). Благодаря специальному приложению, устанавливаемому на ПО или телефон покупатель может эффективно, а главное вовремя получать данные по показателям температурного режима. Происходит это из-за установки термоподвески с послойным контролем.

Какие критерии важны

Перед оформлением заказа, как опытному, так и любителю стоит обратить особое внимание на несколько вещей.

Многозадачность. В производстве могут участвовать сразу несколько видов зерновых культур. Здесь важно понять, допускается ли их совместное хранение (имеется в виду, что после одного сорта в ёмкость пересыпается другая без мытья и обработки поверхности).

Наличие смотрового окна. Чтобы избежать постоянного открытия или закрытия люка, специалисты KMZ Industries создали оптимальное окно. С его помощью можно наблюдать за процессом хранения, общим состоянием продукта.

Дополнительная защита. Конструкция должна обладать не воздухопропускной способностью, двойной дверью. Эта установка подразумевает разделение аппарата на два уровня, каждый из которых имеет шнековый механизм.

Срок годности. Минимальный период для использования такого мощного оборудования должен составлять от 5 до 15 лет. Срок, который отводится для поддержания товарного вида и качеств одной партии зерна, колеблется в пределах от 9 месяцев до 1.5 лет. В случае с KMZ Industries это один год — оптимальное решение.

Материал. В компании материалы для производства получают из Европейских промышленных и ресурсоснабжающих предприятий: SSAB, Wuppermann и других.

При выборе конструкции важно учитывать не только такой показатель, как цена силоса, но и её предназначение. Силосы — преимущественно дорогостоящая техника. В их изготовлении используются сплавы нескольких видов металла.