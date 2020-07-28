Какую сумму Путин тратит ежегодно на войну против Украины - шокирующие цифры

В Кабмине считают, Россия ежегодно тратит миллиарды долларов США на подогрев войны на Донбассе. Это стало одной из причин, почему кремлевская сторона согласилась на перемирие. Об этом сообщает ONLINE.UA с ссылкой на интервью LB.ua с вице-премьер-министром Алексеем Резниковым.

По его словам, российская власть действительно длительное время может поддерживать конфликты вокруг себя.

"В Нагорном Карабахе она ведётся уже свыше двадцати лет. Однако вопрос остаётся открытым: сколько ещё РФ финансировать войну на Донбассе, учитывая экономическую и политическую ситуацию внутри России. По моим оценкам, Москва тратит на это свыше 5 миллиардов долларов США в год", — отметил чиновник.

В то же время Резников предостерег от сравнения войны в Украине с событиями в Ливии или Сирии, где российская сторона также тратит баснословные средства.

"Да, но содержат ли бюджетников они в Ливии и в Сирии? Нет. Они не выплачивают никому там заработные платы. А на Донбассе это происходит, вот почему Кремль должен объяснять своим налогоплательщикам, зачем он содержит несколько миллионов чужих граждан. А часть этих граждан, в свою очередь, претендует уже на то, чтобы пользоваться общероссийскими благами, которых в эпоху кризиса на всех не хватает", — пояснил вице-премьер.

Напомним, российское вторжение в Украину началось в феврале 2014 года. Кремлевская власть аннексировала Крым, а позже оккупировала часть Донбасса.

Как сообщал ONLINE.UA, Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста в МИД России из-за проведения Москвой парада подразделений Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму 26 июля. В акватории Севастопольской бухты мероприятия прошли по случаю Дня военно-морского флота России.