У Зеленского решились на неожиданный шаг в переговорах с Россией - что известно

Офис президента Украины согласовал отставку второго президента Леонида Кучмы из руководства делегации Киева в Трехсторонней контактной группе. Действующий лидер Владимир Зеленский выступил с благодарностью дипломату. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

Согласно обнародованным данным, президент с уважением оценил решение Кучмы оставить переговорный процесс.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был очень важным и очень нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", — подчеркнул Зеленский.

Кучма в ответ рассказал о возобновлении работы группы и продвижение на переговорах, что можно увидеть из согласованных решений.

Бывший государственный лидер возглавил украинскую делегацию в ТКГ еще при каденции Петра Порошенко. Позже, в июне 2019 года, ему во второй раз предложили руководить группой дипломатов.

Следует напомнить, наиболее основательным результатом переговоров на минской платформе стал новый режим прекращения огня в зоне ООС. Он вступил в силу с полуночи в понедельник, 27 июля. Официальный Киев на фоне подготовки в него отмечал, что эти события могут стать началом устойчивого перемирия — несмотря на то, что его согласовывали далеко не впервые.

В то же время за последний год прогресс был в переговорах относительно обмена пленными. За каденцию Зеленского их состоялось уже несколько.

Как сообщал ONLINE.UA, в Кабмине считают, Россия ежегодно тратит миллиарды долларов США на подогрев войны на Донбассе. Это стало одной из причины, почему кремлевская сторона согласилась на перемирие.

По мнению вице-премьер-министра Алексея Резникова, сумма расходов Кремля достигает 5 миллиардов долларов ежегодно.