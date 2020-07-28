Это произошло - ученые наконец-то заявили о прорыве в лечении коронавируса

Иностранные ученые неожиданно для всех заявили о новом методе лечения коронавируса, который снижает риск возникновения осложнения в случае инфицирования SARS- CoV-2 . По словам ученых, новый препарат уже доказал свою эффективность, его успели испытать в Великобритании. Согласно последним данным, компания Synairgen предлагает новый тип терапии COVID-19 , а именно использование белка под названием интерферон бета, который вырабатывает организм, когда борется с вирусной инфекцией. Стоит обратить внимание на то, что белок искусственно вводят непосредственно в легкие пациентов с коронавирусом с помощью небулайзера, как стимул иммунному ответу организма. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на BBC.

"Терапия уже доказала свою эффективность — она на 79% уменьшает вероятность, что у пациента возникнут осложнения, которые требуют вентиляции легких. Пациенты имели в два-три раза больше шансов улучшить самочувствие настолько, чтобы болезнь не мешала повседневной деятельности. Во время тестирования терапии, у пациентов наблюдали значительные преимущества метода — у них уменьшилось ощущение удушья. Кроме того, среднее время пребывания в больнице пациентов, получавших новый препарат, сократилось на треть — уменьшился в среднем от девяти до шести дней", — говорится в сообщении. По словам ученых, в исследовании участвовал 101 доброволец, которых госпитализировали в девять больниц Великобритании. Что интересно, половине участников давали новый препарат, другая половина получала плацебо, то есть неактивное вещество. Ученые обращают внимание на то, что интерферон бета является частью первой линии защиты организма от вирусов, которая предупреждает о возможной вирусной атаке. Специалисты предполагают, что коронавирус, вероятно, снижает его производство, чтобы обойти ответ иммунной системы. "Новый препарат представляет собой специальную формулу интерферона бета, что доставляется непосредственно в дыхательные пути через небулайзер, который превращает белок в аэрозоль", — пишет СМИ. Как сообщал ONLINE.UA, Дональд Трамп выступил с громким заявлением — он неожиданно сообщил о том, что в Штатах клинические испытания двух вакцин от коронавируса подходят к концу.