Враг снова нарушил перемирие - что происходит на Донбассе

На Донбассе зафиксировали новое нарушение режима прекращения огня со стороны оккупационных войск Кремля. В целом украинское командование отметило с момента вступления в силу перемирия несколько таких инцидентов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Минобороны.

По официальным данным, враг открыл огонь на Луганском направлении.

"Утром противник совершил обстрел украинских позиций неподалеку Шумов из подствольного гранатомета. По имеющейся информации, боевых потерь со стороны украинских подразделений нет", — пояснили в ежедневной сводке.

Украинские силы тем временем не ведут обстрелов в ответ для подавления вражеского огня. Одновременно командование напомнило, что в условиях наиболее серьезных провокаций в ответ на действия оккупантов будет.

В первый день нового режима прекращения огня инцидентов с обстрелами украинских позиций зафиксировали три. Дважды попали под обстрел Объединенные силы под Водяным на Донетчине.

"А на Луганском направлении, с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников вблизи Южного. Кроме того, еще один факт провокации со стороны российских оккупационных войск зафиксировано в районе Новомихайловки. На этом направлении противник при помощи ручных противотанковых гранатометов совершил минировании трех противопехотных мин ПОМ-2 ", — подчеркнули в Минобороны.

Ни один украинский боец не пострадал.

Как сообщал ONLINE.UA, в Кабмине раскрыли потрясающую сумму, которую путинский Кремль тратит ежегодно на поддержание войны на Донбассе. Именно объем потраченных денег подтолкнул Москву на согласование нового перемирия, считает официальный Киев. Другие подробности — по ссылке.