Испугался тени - у Зеленского поразили новым заявлением о Донбассе

Несмотря на новый режим перемирия на Донбассе иногда раздаются выстрелы или взрывы. В украинском правительстве предложили план действий в отношении нарушений со стороны врага. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, контролировать нарушения должны наблюдатели ОБСЕ. В то же время работа миссии связана с рисками, поскольку агрессор ограничивает ее.

"Пусть они (оккупанты — ONLINE.UA) им (ОБСЕ — ONLINE.UA) и докладывают, что вот условный боец Иванов перепутал, испугался тени и выстрелил. Все услышали. Никто не пострадал. Замечание сделали, извинения приняты", — добавил Резников.

Он подчеркнул, каждый из инцидентов, связан с нарушением перемирия, должен быть расследован. В зависимости от результатов этого расследования наказание должно дойти до непосредственных нарушителей.

Также вице-премьер отметил необходимость перемирия для будущего урегулирования.

"Если хотя бы в течение месяца каждое утро мы с вами будем читать сводки: "Погибло — 0, ранено — 0, травмировано — 0", то в результате в обществе начнет спадать градус. Тогда мы сможем думать о какой-то эксклюзивный национальный диалог, законодательные изменения и смотреть, что может быть дальше", — пояснил он.

Напомним, новый режим прекращения огня стартовал с полуночи понедельника, 27 июля. боевики нарушили эго в первые же часы.

Как сообщал ONLINE.UA, уже на следующий день, 28 июля, на Донбассе зафиксировали новое нарушение режима прекращения огня со стороны оккупационных войск Кремля. В целом украинское командование отметило с момента вступления в силу перемирия несколько таких инцидентов.