Церемониться не буду - Лукашенко шокировал мир новыми бесстыдными угрозами

Ситуация в Беларуси накануне президентских выборов начала стремительно обостряться — именно поэтому действующий белорусский лидер Александр Лукашенко не скупится на громкие заявления и даже бесстыдные угрозы. 28 июля, реагируя на недавние акции протеста, он напомнил гражданам своей страны о том, что никому не позволено бить правоохранителей и за подобные поступки придется отвечать. Лукашенко заявил, что видел кадры одной из уличных акций в Минске, где люди нападают на милицию и некоторые из них бьют правоохранителей ногами. Он отметил, что не собирается церемониться с протестующими, которые себе много позволяют, однако почему-то забыл упомянуть о том, почему Беларусь всколыхнули протесты. Дело в том, что недавно ЦИК страны отказалась зарегистрировать бывшего банкира Виктора Бабарыка и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало кандидатами в президенты. Люди решили, что больше не хотят терпеть такого произвола со стороны властей и вышли на массовые протесты, передает ONLINE.UA.

"Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не оскорблять ребят. А то мы скоро допрыгаться, будем нянчиться, как в детском саду ", — пригорозив Александрович Лукашенко.Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем церемониться, как в детском саду", — пригрозил Лукашенко.

Стоит отметить, что речь идет об акциях протеста 14 июля в Минске и ряде городов Беларуси, когда люди вышли на улицы в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты. Позже стало известно, чт полиция задержала около 200 участников акций. Кроме того, отмечалось, что 30 человек задержали в других городах Беларуси — Бресте, Гомеле, Гродно, Пружанах, Бобруйске, Солигорске. Впоследствии белорусская Ассоциация журналистов сообщила о задержании более 10 сотрудников СМИ, которые выполняли свои профессиональные обязанности во время освещения уличных акций протеста. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении организаторов и активных участников акций.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно Лукашенко признался, что готов сделать, чтобы подавить протесты в Беларуси.