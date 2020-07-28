Новое наступление Путина: эксперт объяснил, кто может спасти Украину от РФ

Все международное сообщество в течение последних недель активно обсуждает тему возможного нового наступления войск российского президента Владимира Путина на Украину. Иностранные и украинские политики пытаются спрогнозировать, решится ли РФ снова напасть на украинские земли и какими в этом случае будут действия США. Во время дискуссии в Atlantic Council старший научный сотрудник программы по защите прав человека и демократии имени Вацлава Гавела в Международном университете Флориды Дэвид товар озвучил свое мнение. По его словам, если бы Россия решилась бы на полномасштабное вторжение в Украину, США бы точно не молчали. И их реакция была бы отрицательной. По мнению эксперта, глава Белого дома Дональд Трамп имеет возможность и инструменты, чтобы спасти украинцев, однако пока почти ничего не делает, чтобы предупредить это наступление — это очень плохой знак, передает ONLINE.UA.

"Частично это отражает катастрофическую политику в отношении Украины, которая началась после избрания президента Владимира Зеленского", — говорит экспрет.

По словам Крамера, в целом в политике администрации Трампа по Украине было много хороших эпизодов, однако сейчас ситуация значительно ухудшилась.

"Если президент Трамп действительно не поднимал во время телефонных разговоров с Путиным на прошлой неделе вопрос российских наград за убийство солдат США в Афганистане, тогда он точно не будет реагировать на то, что Россия может сделать в Украине. Ведь если он не борется за своих солдат, он не будет драться и за украинцев", — добавил Крамер.

Аналитик отметил, что в последние месяцы внимание Штатов было полностью сосредоточено на КНР и почти никто не обращал внимание на реальные угрозы, которые поступают со стороны Путина.

Кроме того, российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр обратил внимание на то, что 6 лет назад было несколько моментов, когда российская армия могла пойти в открытое наступление против украинских военных, однако Путин почему-то этого не сделал.

"Он решил этого не делать. Очевидно, он думает, что может дождаться, пока нужные ему плоды не созреют. Текущие политические проблемы в России, по моему мнению, не означают, что мы пойдем в наступление. Думаю, более вероятно, что этого не произойдет. Но то, что действительно может дать толчок быстрой атаке России против Украины — это начало внутренних проблем в самой Украине", — считает эксперт.

Как сообщал ONLINE.UA, немало международных партнеров Украины уже отреагировали на новое решение команд Владимира Зеленского и Владимира Путина.