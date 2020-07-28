Говорить сложно - у Путина отличились новым циничным заявлением о Донбассе

В Кремле отказались говорить о условия для возвращения российских военнослужащих Совместного центра по контролю и координации сторон, который работает на Донбассе. Москва напомнила о существовании определенных причин, из которых те оставили структуру. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-конференции Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ.

По его словам, "после того, как этот вопрос будет проработан на предмет определения модальности их участия, гарантий их равноправного участия, тогда можно будет думать".

"Пока говорить о каких-то конкретных условиях сложно", — добавил Песков.

Согласно оценке представителя Кремля, это "достаточно сложная субстанция".

"Но если вы посмотрите ретроспективно на ситуацию, которая предшествовала выходу российских офицеров из этой группы, то вы поймете, что мешало продолжению этой практики... Никто не отказывается обсуждать этот вопрос, однако сначала его нужно вместе обсуждать и прорабатывать", — подчеркнул Песков.

Напомним, российские представители покинули СЦКК в конце 2017 года. Они вернулись в РФ, а Кремль тем временем обвинил Украину в организации для военнослужащих "невыносимых условий".

Также российская сторона всегда старается максимально отмежеваться от событий на Донбассе. В Москве не признают подконтрольность оккупационных администраций и отказываются быть гарантом соблюдения перемирия.

Как сообщал ONLINE.UA, в Кабмине считают, Россия ежегодно тратит миллиарды долларов США на подогрев войны на Донбассе. Это стало одной из причины, почему кремлевская сторона согласилась на перемирие. Ежегодная сумма, которую российское правительство выделяет на ОРДЛО, достигает 5 миллиардов долларов по оценкам Киева.