Этого не будет - власть дала громкое обещание всем украинцам

28 июля глава Кабинета министров Денис Шмыгаль выступил с новым громким заявлением — он отметил, что власть не рассматривает возможность искусственной девальвации гривны и стимулирования инфляции, поэтому паниковать не имеет смысла. По его словам, подобные вопросы с центробанком не обсуждаются. Шмыгаль обратил внимание на то, что Национальный банк ведет свою монетарную политику. Его основные цели — сохранение стабильности денежной единицы, стабильности финансовой системы и ценовая стабильность в стране. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг главы правительства.
"Это не предмет того, что должен быть курс искусственно завышен или занижен. У нас курс регулируется рынком, это очень важно", — добавил Шмыгаль.
Украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что из-за курса гривны украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись", по его словам, все предприниматели "прекрасно понимают" ситуацию вокруг главы НБУ. Глава Минэкономики Игорь Петрашко отметил, что в краткосрочной перспективе оптимальный уровень инфляции должен быть не ниже 8-9%. Что важно понимать, заявления о росте инфляции или ослаблении гривны являются контрпродуктивными, поскольку могут привести к сокращению инвестиций, потребления и занятости.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее стало известно, сколько средств Украине нужно одолжить в 2020 году.