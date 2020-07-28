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Этого не будет - власть дала громкое обещание всем украинцам

Экономика | Читати новину українською
Этого не будет - власть дала громкое обещание всем украинцам Денис Шмигаль (фото — з відкритих джерел)

28 июля глава Кабинета министров Денис Шмыгаль выступил с новым громким заявлением — он отметил, что власть не рассматривает возможность искусственной девальвации гривны и стимулирования инфляции, поэтому паниковать не имеет смысла. По его словам, подобные вопросы с центробанком не обсуждаются. Шмыгаль обратил внимание на то, что Национальный банк ведет свою монетарную политику. Его основные цели — сохранение стабильности денежной единицы, стабильности финансовой системы и ценовая стабильность в стране. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг главы правительства.

Премьер подчеркнул, что Кабмин и НБУ работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности. Кроме того, он отметил, что правительство "интересует развитие промышленности, инвестиции в промышленность... но это не предмет дискуссий о дополнительной или особой эмиссии денег".
"Это не предмет того, что должен быть курс искусственно завышен или занижен. У нас курс регулируется рынком, это очень важно", — добавил Шмыгаль.
Стоит обратить внимание на то, что на прошлой неделе курс доллара превысил 28 гривен, но в конце недели рост прекратился. С начала текущей недели гривна укрепляется к доллару, но продолжает падать по отношению к евро. Что важно понимать, недавно глава Минфина Сергей Марченко озвучил прогноз, что к концу года курс доллара в Украине останется стабильным, предпосылок для сильного колебания нет. Кроме того, перед началом падения гривны в июле Марченко заявлял, что Украине для выполнения бюджета необходим более высокий курс доллара.
 

Украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что из-за курса гривны украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись", по его словам, все предприниматели "прекрасно понимают" ситуацию вокруг главы НБУ. Глава Минэкономики Игорь Петрашко отметил, что в краткосрочной перспективе оптимальный уровень инфляции должен быть не ниже 8-9%. Что важно понимать, заявления о росте инфляции или ослаблении гривны являются контрпродуктивными, поскольку могут привести к сокращению инвестиций, потребления и занятости. 

Как сообщал ONLINE.UA, ранее стало известно, сколько средств Украине нужно одолжить в 2020 году.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Денис Шмыгаль, Кабмин, уряд, девальвація, гривна, курс гривні, курс долара, економіка, кризис
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Обновлено:16:11, 28.07.2020

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