Этого не будет - власть дала громкое обещание всем украинцам

28 июля глава Кабинета министров Денис Шмыгаль выступил с новым громким заявлением — он отметил, что власть не рассматривает возможность искусственной девальвации гривны и стимулирования инфляции, поэтому паниковать не имеет смысла. По его словам, подобные вопросы с центробанком не обсуждаются. Шмыгаль обратил внимание на то, что Национальный банк ведет свою монетарную политику. Его основные цели — сохранение стабильности денежной единицы, стабильности финансовой системы и ценовая стабильность в стране. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг главы правительства.

Премьер подчеркнул, что Кабмин и НБУ работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности. Кроме того, он отметил, что правительство "интересует развитие промышленности, инвестиции в промышленность... но это не предмет дискуссий о дополнительной или особой эмиссии денег".

"Это не предмет того, что должен быть курс искусственно завышен или занижен. У нас курс регулируется рынком, это очень важно", — добавил Шмыгаль.

Стоит обратить внимание на то, что на прошлой неделе курс доллара превысил 28 гривен, но в конце недели рост прекратился. С начала текущей недели гривна укрепляется к доллару, но продолжает падать по отношению к евро. Что важно понимать, недавно глава Минфина Сергей Марченко озвучил прогноз, что к концу года курс доллара в Украине останется стабильным, предпосылок для сильного колебания нет. Кроме того, перед началом падения гривны в июле Марченко заявлял, что Украине для выполнения бюджета необходим более высокий курс доллара.