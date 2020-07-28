Он ведет себя иначе - эксперты поразили предупреждением о COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения обратили внимание на ошибочное представление людей о глобальной эпидемии COVID-19 . Коронавирус не будет распространяться планетой по сезонам. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

По словам спікерки ВОЗ Маргарет Харрис, сезонность присуща гриппа, однако новая инфекция имеет отличия. Пандемия в будущем продемонстрирует себя как чрезвычайную по масштабности волну, что будет иметь пики и послабления.

"Люди все еще думают о сезоны. Нам всем нужно разобраться в том, что этот новый вирус... он ведет себя иначе", — пояснила Харрис.

Напомним, в мире начали бить тревогу из-за распространения неизвестного вируса зимой 2020 года. Первой страной стал Китай, считается, что именно с его территории инфекция начала свой путь по планете.

Еще весной стало известно, COVID-19 появился мире гораздо раньше, чем это было зафиксировано. Например, во Франции врачи изучили случаи заболевания на грипп и пневмонию и проверили пробы пациентов новыми тестами на коронавирус. Выяснилось, что инфекция была по меньшей мере в одного из них еще в декабре-2019 .

По состоянию на 28 июля по всей планете врачи установили уже около 16,5 миллиона диагнозов COVID-19 . Количество смертельных случаев составило 654 тысячи, в антилидерах — Соединенные Штаты, Бразилия, Индия.

Процесс разработки вакцины все еще продолжается. Ученые из разных стран, которые ведут несколько проектов параллельно разными командами, уже начали клинические испытания на людях. Согласно предварительной оценке, препараты могут появиться на рубеже 2020 и 2021 годов, поэтому их массовое производство начнется в следующем году.