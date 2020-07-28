Зеленский принял важное решение по Донбассу - первые подробности

28 июля украинский лидер Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в городе Северодонецке, что в Луганской области. Стоит обратить внимание на то, что до этого он создал ВЦА в городе Лисичанске. Соответствующий указ уже опубликовали на сайте Офиса Президента — он начинает действовать со дня его публкации. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"Создать военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Луганской области. Командующему Объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием ВГА", — говорится в указе Владимира Зеленского.

Заметим, что военно-гражданская администрация — это временный государственный орган в составе Объединенного оперативного штаба Вооруженных Сил Украины, который действует в районе отпора вооруженной агрессии России. ВГА предназначена для обеспечения действия Конституции и законов Украины, обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка, противодействия диверсионным проявлениям и террористическим актам, недопущениЮ гуманитарной катастрофы.

Стоит обратить внимание на то, что 27 июля Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации города Лисичанск Луганской области.

"Во исполнение Закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановляю: образовать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области", — говорится в указе украинского лидера.

Кроме того, в указе даны поручения командующему ООС и главе Луганской ОГА.

Как сообщал ONLINE.UA 28 июля стало известно, что Владимир Зеленский согласовал отставку второго президента Леонида Кучмы из руководства делегации Киева в Трехсторонний контактной группе. Действующий глава государства уже поблагодарил дипломата за его работу в ТКГ.