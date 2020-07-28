Инструмент Путина по эксплуатации - США выступили с новыми шокирующими обвинениями

Американское посольство на территории Германии сделало новое предупреждение в адрес компаний, которые могут быть связаны со строительством "Северного потока — 2". Дипломаты предостерегают подрядчиков от участия в проекте. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Deutsche Welle.

По данным представителей США, в Вашингтоне "недвусмысленно и неустанно отмечают угрозу" этого проекта для "общих интересов в сфере безопасности в Европе".

Американская власть оценивает "Северный поток -2" не как коммерческий проект. Это "ключевой инструмент российского правительства по эксплуатации и усилению европейской зависимости от поставок энергоносителей из России".

Соединенные Штаты по состоянию на конец июля неоднократно проводили переговоры с европейскими партнерами, представителями промышленности. Страна настроена продолжать такие консультации.

Вашингтон обратил внимание, что сейчас государства, которые выступили против строительства газопровода, "выражают свою позицию громче, чем раньше".

Посольство напомнило, сейчас в американском правительстве не ввели никаких санкций против компаний, причастных к "Северному потоку". В то же время чиновники напомнили, все они должны осознать риски, перед которыми могут восстать.

Напомним, через российский газопровод "Северный поток — 2", который строят на дне Балтийского моря, топливо должно доставаться Германии. Против этого проекта выступили ряд стран европы и США. Они уверены, это увеличить зависимость региона от кремлевских ресурсов и создаст потенциально опасную ситуацию.

Как сообщал ONLINE.UA, 23 июля Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил оборонный бюджет на сумму 741 миллиард долларов. Официальная Москва довольно быстро отреагировала на новое решение американской власти. В Кремле подчеркнули, что найдут способ завершить строительство.