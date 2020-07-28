Это нужно использовать - эксперты объяснили, как остановить Путина на Донбассе

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко обратил внимание украинцев на то, что до сих пор неизвестно, почему пророссийские боевики сорвали соглашение о полном прекращении огня в первый же день. Однако, нетрудно догадаться, что не все приказы боевикам отдаются только из Кремля. Эксперт уверяет, что также есть люди с оружием, которые не полностью контролируемые центральным командованием. Фесенко утверждает, что целевые провокации со стороны врага используются с целью вызвать ответный огонь, или обострить военные действия. По его словам, эти нарушения, скорее, носят провокационный характер — чтобы сорвать соглашения. Поэтому надо максимально быстро и жестко ставить вопрос о возбуждении и требовать выполнения соглашения от противоположной стороны. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Нарушение перемирия в Украине ожидали. Поэтому в соглашении предусмотрен ряд запретов и контрольных мероприятий. Хотя выводы пока делать рано. Контрольный срок для оценки ситуации — три дня или неделя. Но сейчас Украине нужно требовать выполнения противоположной стороной конкретных пунктов соглашения", — подчеркнул украинский политолог.

По мнению представителя Украины в ТГК Дениса Казанского, нарушение соглашения о перемирии — очередное подтверждение недоговороспроможности людей Путина и новый повод требовать усиления санкций против России.

"Россия даже не пытается скрыть, что не будет придерживаться договоренностей. Думаю, они намеренно расшатывают ситуацию, в частности, подрывая авторитет президента Зеленского. Ведь в обществе неоднозначное восприятие подписания этого перемирия. Они показывают, что Зеленский не контролирует ситуацию", — поделился своим мнением украинский журналист.

Владимир Фесенко также напомнил о том, что сейчас актвино обсуждается идея саммита большой пятерки ядерных держав: США, Великобритании, КНР, Франции и РФ — для Путина это важно. Такая новая Ялта, как считает глава Кремля.

"Не исключено, что США и Великобритания выдвигают Путину условия для саммита ядерных государств. В частности, что саммит состоится, если Россия продемонстрирует конструктивную позицию по конфликту на Донбассе. И это надо использовать Украине. Международное давление важно: перемирие поддержали различные страны и организации", — напоминает политолог.

Как сообщал ONLINE.UA, что 28 июля Владимир Зеленский принял еще одно важное решение по Донбассу.