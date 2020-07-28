Будет перераспределение - Кабмин выступил с громким предупреждением

В Кабинете министров утверждают, что фонд борьбы с коронавирусом в Украине почти полный. Премьер-министр Денис Шмигаль объяснил, из него потратили около 10%. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг чиновника 28 июля.

По его словам, деньги были перераспределены, но не потрачены — как могли информировать украинские медиа.

"Фонд COVID-19 составлял 64,7 млрд гривен на борьбу с последствиями коронавирус. Он уже распределен. Но распределен не означает потраченное. Средства, которые потрачены, — это на сегодня до 10% от общей суммы. Но, конечно, борьба с коронавирусом — процесс длительный и не всегда предсказуемый. Конечно, мы будем совместно с бюджетным комитетом Верховной Рады делать (и уже делали) перераспределение внутри этого фонда", — пояснил Шмыгаль.

Премьер отметил, фонд предусмотрен, в частности, для обеспечения заработной платы медиков и медицинского защиты для больниц.

"Но он также рассчитан на борьбу с последствиями. Поэтому мы из этого фонда финансируем и определенные экономические меры, потому что это также борьба с последствиями COVID-19 , потому что последствия экономического кризиса, по прогнозам мировых экспертов, могут быть более трагичны, чем последствия медицинской кризиса", — добавил он.

Политик обратил внимание на важность борьбы против последствий эпидемии, этот процесс необходимо начинать уже сегодня.

Напомним, объемы фонда достигают около 65 миллиардов гривен. По состоянию на утро 28 июля в Украине подтвердили 66 575 случаев COVID-19 .