К Земле несется огромный астероид 2009 PQ1 - к чему готовиться

Астрономы из NASA поделились новой интересной новостью — они официально сообщили о том, что в августе к Земле приблизится астероид 2009 PQ1. Согласно последним данным, его диаметр составляет от 80 до 190 метров — стоит обратить внимание на то, что это как большое футбольное поле. Исследователи также отмечают, что этот астероид относится к классу Аполлона — это группа околоземных небесных тел, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны, информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт NASA.

"2009 PQ1 максимально приблизится к Земле 5 августа в 19:35 по киевскому времени. Его скорость к этому моменту достигнет 13,47 км/с . Несмотря на большие габариты, этот астероид не представляет опасности для нашей планеты, ведь во время максимального сближения расстояние будет достигать 3,2 миллиона километров. Для сравнения, расстояние между Землей и Луной примерно в 8 раз меньше", — говорится в сообщении.

Астрономы обращают внимание на то, что волноваться точно не стоит. Для землян 2009 PQ1 интересен лишь с научной точки зрения — для лучшего изучения поведения подобных астероидов. Что интересно, в следующий раз астероид 2009 PQ1 пролетит мимо нашей планеты лишь в 2137 году.

Стоит отметить, что недавно физик Джеймс Бенфорд из США стал утверждать, что внеземная цивилизация может следить за человечеством, скрываясь на астероидах. По словам исследователя, древние инопланетяне так шпионят уже миллионы лет. Техника их может располагаться на орбитальных астероидах. Эти космические тела являются своеобразными спутниками нашей планеты. Например, астероид (469219) 2016 HO3, открытый в 2016 году, будет двигаться вблизи Земли еще около миллиона лет.

"Обнаруженная группа прилегающих ко-орбитальных астероидов может служить идеальным местом неземному уму для наблюдения за Землей, потому что их трудно разглядеть. Эти околоземные объекты предоставляют отличный способ наблюдать за нашим миром с безопасного природного объекта", — убеждает ученый.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в NASA нашли доказательства существования параллельной Вселенной.