Прорвем эту пропасть: у Зеленского представили новый неожиданный план

Член команады президента Украины Владимира Зеленского и глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили неожиданно для всех предложил полностью изменить систему судов и в разы уменьшить их количество. Политик обратил внимание на то, что судебная реформа в любом случае будет проведена, если не будет создана широкая общественная коалиция вокруг украинского лидера и парламента с конкретной целью — полностью поменять судебную систему и дать справедливость украинскому народу. Член команды Зеленского утверждает, что сама система изнутри себя не поменяет, ведь на всех уровнях власти имеет своих людей. В то же время политик хочет опереться на людей, которые "реально хотят перемен". В частности, Саакашвили предлагает с нынешних 764 судов оставить 200, сообщает ONLINE.UA.

"Поэтому мы обязательно прорвем эту пропасть, и в Украине обязательно состоится исчерпывающая судебная реформа, даже если для этого нужно будет использовать инструменты прямой демократии.

Мы предлагаем:

Ликвидировать множественность существующих органов контроля над судебной системой (ВСП ВККС, ГСА) и создать единый орган надзора за эффективностью судебной системы.



Кадровый голод: из 7000 судей штата судебной системы, вакантными остаются 2000 должностей (например, некоторые суды имеют по 1 судье, некоторые заполнены лишь на 10 процентов).

Для этого необходимо максимально быстро провести честные и прозрачные конкурсы.

Изменить систему судов, в том числе судов первой инстанции (ликвидация отдельных систем хозяйственных судов и административных судов)

Автоматизация процессов в судах (суд в смартфоне)

Создание конкурентной системы для решения гражданских, семейных и хозяйственных споров.

Внедрение практики суда присяжных в категориях особо важных и социально опасных преступлений.

Ликвидация монополии проведения судебных экспертиз исключительно государственными экспертными учреждениями в уголовных производствах.

Просмотр статуса Верховного суда: формирование прецедентного права

Провести референдум о дальнейшей судьбе Конституционного суда Украины для того, чтобы именно народ Украины ее решил".

Стоит обратить внимание на то, что концепция реформы выносится на обсуждение", — заявил Саакашвили.



Как сообщал ONLINE.UA, Саакашвили эфире одного из телеканалов недавно начал утверждать, что в Украине нет государства, а есть только чиновники со своими руководителями.