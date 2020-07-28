Это первые признаки - в Европе объявили о новой неизбежной угрозе

Страны Европы сейчас демонстрируют отдельные признаки, указывающие на приближение второй волны пандемии коронавирус
По его словам, признаки новой опасности заметны в отдельных государствах.
"Если уж говорить честно о том, что сейчас происходит в Европе, в наших европейских друзей, боюсь, что кое-где уже можно заметить первые признаки второй волны пандемии", — подчеркнул глава британского правительства.
Он встал на защиту решения, которое устанавливает новые ограничения для граждан, прибывающих на британскую территорию из-за границы. С 26 июля приезжие из Испании должны самоизолироваться на 14 суток.
Джонсон объяснил, власти пока удается для "быстрых и решительных действий", поскольку такая политика — это их обязанность в условиях, когда "риски снова начинают накапливаться".
"Мы все помним, что случилось в прошлый раз. Жизненно необходимо, чтобы мы — здесь в Великобритании — принимали все необходимые меры, что мы и делаем", — добавил политик.
Одновременно испанское правительство критически встретил инициативу в Лондоне. Местный премьер-министр Педро Санчес упрекнул британских коллег в "несправедливости".
Напомним, по состоянию на 28 июля Университет Джона Хопкинса зафиксировал 301 тысячу случаев
Как сообщал ONLINE.UA, во Всемирной организации здравоохранения обратили внимание на ошибочное представление людей о глобальной эпидемии