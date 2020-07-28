Уже в ближайшее время - у Зеленского выступили с важным анонсом

Леонид Кучма, который возглавлял в последние годы украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе, объявил об отставке. Его первый заместитель в этой должности Алексей Резников выступил с первым комментарием. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на УНИАН.

По словам вице-премьер-министра, Кучма уже давно информировал президента Владимира Зеленского о готовности к ротации в руководстве делегации. Второй президент возглавлял подгруппу шесть лет.

"Сегодня я являюсь первым заместителем председателя делегации, поэтому формально пока что я буду некоторое время управлять теми процессами, но я хочу обратить внимание, что давайте дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегации", — напомнил Резников.

Он заметил, до официального указа Кучма остается руководителем делегации. Также именно Зеленский назначит нового руководителя дипломатической группы.

"Я бы очень хотел, чтобы так же это была уважаемый человек, известная в украинском обществе и в мире, которую бы можно было называть патриархом, скажем так, для того, чтобы продемонстрировать, насколько серьезно Украина относится к Минского процесса как безальтернативного на сегодня площадке, который обеспечивает решение "нормандского формата". Кто будет этот человек, это уже определит президент Зеленский, и мы с вами, я надеюсь, в ближайшее время об этом узнаем. И мы точно будем работать в команде в интересах Украины", — добавил чиновник.

Как сообщал ONLINE.UA, на официальном уровне о выставку Кучмы объявили во вторник, 28 июля. Президент Зеленский провел личную встречу с дипломатом и своим предшественником, во время которой они обгвоорили ТКГ. Лидер поблагодарил политика за его дипломатическую работу.