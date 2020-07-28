Сможет ли Путин напасть на Украину осенью - в России наконец-то ответили

Немало украинских и международных экспертов убеждены, что глава Кремля Владимир Путин планирует наступление на Украину осенью 2020 года. Российский журналист Игорь Яковенко опроверг эти слухи — по его словам, сейчас российская армия не столь мощная, как хотелось бы, а сам президент РФ сосредоточен на протестах в Хабаровске. Эксперт обратил внимание на то, что Путин всегда готовит наступление, ведь "он не может не готовить новые акты агрессии", однако пока Украина значительно сильнее России — поэтому наступление может просто провалиться. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Если в Украине не произойдет какого-то внутреннего взрыва, который серьезно ослабит обороноспособность Украины, то ни одно наступление не закончится успехом... Путин может сейчас убивать десятки украинцев в Донбассе, но он не в состоянии захватить хотя бы несколько десятков километров украинской земли. У него нет для этого ресурсов: ни человеческих, ни финансовых, ни технических, ни военных", — отметил Игорь Яковенко. Российский журналист обратил внимание на то, есть еще одна причина, почему глава Кремля точно не нападет на нашу страну. "У Путина главная задача — подавить те протесты, которые сегодня с Хабаровске перемещаются в другие регионы. Проблема в том, что протесты имеют уже антикремлевский характер. Главный лозунг скоро будет: "Путина в отставку!", — отмечает эксперт. Как известно, началось все с того, что россияне требовали освободить арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Однако теперь протестующие потребовали отставки президента РФ Владимира Путина. Как сообщал ONLINE.UA, ранее американские эксперты объяснили, кто сможет спасти Украину от наступления Владимира Путина.