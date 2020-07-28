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Сможет ли Путин напасть на Украину осенью - в России наконец-то ответили

Политика | Читати новину українською
Сможет ли Путин напасть на Украину осенью - в России наконец-то ответили Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Немало украинских и международных экспертов убеждены, что глава Кремля Владимир Путин планирует наступление на Украину осенью 2020 года. Российский журналист Игорь Яковенко опроверг эти слухи — по его словам, сейчас российская армия не столь мощная, как хотелось бы, а сам президент РФ сосредоточен на протестах в Хабаровске. Эксперт обратил внимание на то, что Путин всегда готовит наступление, ведь "он не может не готовить новые акты агрессии", однако пока Украина значительно сильнее России — поэтому наступление может просто провалиться. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Если в Украине не произойдет какого-то внутреннего взрыва, который серьезно ослабит обороноспособность Украины, то ни одно наступление не закончится успехом... Путин может сейчас убивать десятки украинцев в Донбассе, но он не в состоянии захватить хотя бы несколько десятков километров украинской земли. У него нет для этого ресурсов: ни человеческих, ни финансовых, ни технических, ни военных", — отметил Игорь Яковенко.

Российский журналист обратил внимание на то, есть еще одна причина, почему глава Кремля точно не нападет на нашу страну.

"У Путина главная задача — подавить те протесты, которые сегодня с Хабаровске перемещаются в другие регионы. Проблема в том, что протесты имеют уже антикремлевский характер. Главный лозунг скоро будет: "Путина в отставку!", — отмечает эксперт.

Источник: 24 Канал Теги: Владимир Путин, РФ, Кремль, Донбасс, новости Донбасса, нападение, атака, Украина, ОРДЛО, ЛДНР, Владимир Зеленский
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