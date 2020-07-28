Государственный долг Украины - обнародованы ошеломляющие данные

Летом показатели государственного долга Украины потрясающе выросли летом 2020 года. Согласно обнародованным Кабинетом министром данным, по итогам июня он увеличился на 2,89 миллиарда долларов США. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство финансов.

Общий показатель составляет не менее 85 миллиардов долларов.

"По состоянию на 30 июня 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 269,17 млрд грн или 85,01 млрд долл., в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 1 364,38 млрд грн (60,13% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 51,12 млрд долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 904,79 млрд грн (39,87%) или 33,90 млрд долл." — подчеркнули в ведомстве.

Также известно, что гарантированный государством долг достиг 266,6 миллиарда гривен(11,75%), или же 9,99 в долларовом эквиваленте. Этот показатель складывался из внешнего долга в 244,43 миллиарда гривен и внутреннего в 22,17 миллиарда гривен.

"В течение июня 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 59,71 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 2,89 млрд долл." — проинформировали в Минфине.

Напомним, на экономическую ситуацию негативно повлияла пандемия коронавируса. Карантин, введенный для борьбы с COVID-19 спровоцировал в мире мощную кризис, которого тот не видел с времен Второй мировой войны.

Как сообщал ONLINE.UA, аналитики поразили украинских граждан новым неожиданным прогнозом — они заявили о том, что общая потребность Кабинета министров в привлечении долгового финансирования в текущем году составил 653 миллиарда гривен.

По словам специалистов, в течение этого года Министерству финансов нужно погасить 346 миллиардов гривен долгов, без учета 145 миллиардов на обслуживание долгов, которые государство платит из расходной части бюджета.