Лукашенко шокировал признанием о коронавирусе в Беларуси - что стало известно

Заявления топ-чиновников Беларуси становятся все острее на фоне приближающихся президентских выборов. Во вторник, 28 июля, государственный лидер Александр Лукашенко признался, что переболел COVID-19 . Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, болезнь была бессимптомной, он якобы даже о ней не знал.

"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", — утверждает Лукашенко.

Он отметил, что почти все люди якобы болеют без симптомов.

"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", — добавил президент.

В то же время он не пояснил, как называть белорусов, которые входят в другой 3-процентной группы без подобной удачи.

Напомним, в начале июля президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о победе над COVID-19 . По словам политика, белорусы продемонстрировали политическую рассудительность и народную мудрость во время пандемии.

Весной Лукашенко утверждал, что в Беларуси никакой эпидемии нет, а коронавирус легко лечится тяжелым трудом в поле, например — на тракторе.

Республика стала едва ли не единственной страной мира, которая не отменяла на фоне пандемии массовые мероприятия в различных отраслях. Также центральная власть республики решила отбросить идею о введение жесткого карантина, чтобы остановить распространение нового вируса.

Как сообщал ONLINE.UA, анонимные источники проинформировали об экстренной госпитализации лидера страны Александра Лукашенко после встречи с премьером РФ Михаилом Мішустіним 17 июля. Эти данные не подтвердили в официальном Минске.