Курс валют на сегодня 29 июля - доллар стал дешевле, евро дешевеет

На среду, 29 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дешевле, евро дешевеет.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 29 июля цена доллара США составит 27 гривен 69 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 7 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 45 копеек, что в свою очередь на 15 копеек меньше чем в вторник, 28 июля.

В вторник, 28 июля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.73/27.71 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.53/32.5 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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