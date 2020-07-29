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Количество больных коронавирусом в Украине растет очень быстро - официальные данные на 29 июля

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Количество больных коронавирусом в Украине растет очень быстро - официальные данные на 29 июля Фото: pixabay.com

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает неуклонно расти — в среду, 29 июля, зафиксировали 1022 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 67 597 человек, из них 1650 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 37394 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2660 случаев;
Волынская область — 3694 случая;
Днепропетровская область — 1364 случая;
Донецкая область — 861 случай;
Житомирская область — 1764 случая;
Закарпатская область — 5008 случаев;
Запорожская область — 767 случаев;
Ивано-Франковская область — 4342 случая;
Кировоградская область — 697 случаев;
м. Киев — 7932 случая;
Киевская область — 3629 случаев;
Львовская область — 9248 случаев;
Луганская область — 122 случая;
Николаевская область — 563 случая;
Одесская область — 3104 случая;
Полтавская область — 414 случаев;
Ровенская область — 5837 случаев;
Сумская область — 467 случаев;
Тернопольская область — 2852 случая;
Харьковская область — 3556 случаев;
Херсонская область — 224 случая;
Хмельницкая область — 1086 случаев;
Черновицкая область — 5751 случай;
Черкасская область — 910 случаев;
Черниговская область — 745 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 июля 2020 в Центр поступило 1429 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 119 431 сообщения о подозрении на COVID-19.

Количество больных коронавирусом в Украине растет очень быстро - официальные данные на 29 июля (1)

 

Стоит обратить внимание на то, что 28 июля в мире зафиксировали 247 тыс случаев заболевания коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировали в США — 64,7 тыс. В Индии заболели около 50 тыс, в Бразилии — более 41 тыс, в Колумбии — более 10 тыс. Жертвами коронавируса в этот день стали 5567 больных. Всего за время пандемии в мире обнаружили 16 млн 883 тыс случаев заболевания. От осложнения болезни умерли 662 тыс человек, вылечились — 10 млн 446 тыс.  

Количество больных коронавирусом в Украине растет очень быстро - официальные данные на 29 июля (2)

Недавно глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Штаты смогут обеспечить вакциной не только американцев, но и другие страны.

"Возможно, мы будем поставлять большие партии вакцины другим странам. То же мы делали с аппаратами ИВЛ".

Президент Штатов напомнил, что США готовы изготовить 100 млн доз вакцины после получения соответствующих разрешений.

"Это может быть очень скоро... А вскоре мы сможем изготовить 500 млн доз", — подытожил президент.

Главная ученая Всемирной организации здравоохранения Сумме Сваминатан убеждена, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года.

Количество больных коронавирусом в Украине растет очень быстро - официальные данные на 29 июля (3)

Напомним, что Кабмин недавно принял постановление, которым продлил карантин с 1 по 31 августа, где изменены условия адаптивного карантина и присутствует деление на четыре зоны: «зеленая», «желтая», «оранжевая» или «красная». Детским лагерям разрешено работать в административных единицах с зеленым и желтым уровнями эпидемической опасности, в оранжевой и красной зоне полностью запрещено.

Количество больных коронавирусом в Украине растет очень быстро - официальные данные на 29 июля (4)

Как сообщал ONLINE.UA, недавно ученые решили пропитать многократную тканевую маску специальным средством, которое нейтрализует коронавирус. Такой уникальное средство защиты создали в Институте молекулярной медицины в Лиссабоне.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Минздрав, эпидемия, пандемия, количество больных, коронавірус, последние новости о коронавирусе, статистика по областям, статистика 29 июля
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