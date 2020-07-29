Количество больных коронавирусом в Украине растет очень быстро - официальные данные на 29 июля

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает неуклонно расти — в среду, 29 июля, зафиксировали 1022 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 67 597 человек, из них 1650 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 37394 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2660 случаев;

Волынская область — 3694 случая;

Днепропетровская область — 1364 случая;

Донецкая область — 861 случай;

Житомирская область — 1764 случая;

Закарпатская область — 5008 случаев;

Запорожская область — 767 случаев;

Ивано-Франковская область — 4342 случая;

Кировоградская область — 697 случаев;

м. Киев — 7932 случая;

Киевская область — 3629 случаев;

Львовская область — 9248 случаев;

Луганская область — 122 случая;

Николаевская область — 563 случая;

Одесская область — 3104 случая;

Полтавская область — 414 случаев;

Ровенская область — 5837 случаев;

Сумская область — 467 случаев;

Тернопольская область — 2852 случая;

Харьковская область — 3556 случаев;

Херсонская область — 224 случая;

Хмельницкая область — 1086 случаев;

Черновицкая область — 5751 случай;

Черкасская область — 910 случаев;

Черниговская область — 745 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 июля 2020 в Центр поступило 1429 сообщений о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 119 431 сообщения о подозрении на COVID-19 .

Стоит обратить внимание на то, что 28 июля в мире зафиксировали 247 тыс случаев заболевания коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировали в США — 64,7 тыс. В Индии заболели около 50 тыс, в Бразилии — более 41 тыс, в Колумбии — более 10 тыс. Жертвами коронавируса в этот день стали 5567 больных. Всего за время пандемии в мире обнаружили 16 млн 883 тыс случаев заболевания. От осложнения болезни умерли 662 тыс человек, вылечились — 10 млн 446 тыс.

Недавно глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Штаты смогут обеспечить вакциной не только американцев, но и другие страны.

"Возможно, мы будем поставлять большие партии вакцины другим странам. То же мы делали с аппаратами ИВЛ".

Президент Штатов напомнил, что США готовы изготовить 100 млн доз вакцины после получения соответствующих разрешений.

"Это может быть очень скоро... А вскоре мы сможем изготовить 500 млн доз", — подытожил президент.

Главная ученая Всемирной организации здравоохранения Сумме Сваминатан убеждена, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года.

Напомним, что Кабмин недавно принял постановление, которым продлил карантин с 1 по 31 августа, где изменены условия адаптивного карантина и присутствует деление на четыре зоны: «зеленая», «желтая», «оранжевая» или «красная». Детским лагерям разрешено работать в административных единицах с зеленым и желтым уровнями эпидемической опасности, в оранжевой и красной зоне полностью запрещено.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно ученые решили пропитать многократную тканевую маску специальным средством, которое нейтрализует коронавирус. Такой уникальное средство защиты создали в Институте молекулярной медицины в Лиссабоне.