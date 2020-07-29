Люди Путина и Трампа собрались на экстренные переговоры - что происходит

В Вене начался новый этап переговоров между командами главы Белого дома Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина — это встреча посвящена теме контроля над ядерными вооружениями, которая пока остается важнейшим фактором международной безопасности. Согласно предварительным данным, переговоры продлятся три дня. Стоит обратить внимание на то, что первый раунд дискуссии состоялся в июне текущего года — тогда США и РФ детально обсудили договор СНВ-3 . Как известно, его стороны подписали еще в 2010 году. Он предусматривает меры по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на американские СМИ.

"Договор СНВ-3 ограничивает число развернутых ядерных боеголовок большой дальности и количество их носителей, которые может иметь каждая страна. После переговоров 22 — 23 июня в Вене спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что он и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков достигли достаточного прогресса. Стороны надеются заменить договор СНВ до его окончания в феврале новомым соглашением", — говорится в сообщении. Согласно данным анонимных источников, команды Путина и Трампа проведут стратегическое заседание по противодействию милитаризации космоса. Эта тема стала актуальной после громких заявлений США о российских космических стрельбищах.

Стоит обратить внимание на то, что Китай на встречу не явился, несмотря на неоднократные приглашения американской стороны. Представительница МИД КНР Хуа Чуньин предупредила международное сообщество, что КНР "не планирует участвовать в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями с участием РФ и США". Официальный Пекин предполагает, что попыткой втянуть КНР в переговоры Белый дом "желает переложить ответственность на других" и отвлечь внимание от того факта, что США в последние годы вышли из целого ряда международных соглашений по контролю над вооружениями.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно глава Кремля Владимир Путин заявил, что очень скоро в России появится новый вид оружия, предназначенного для борьбы с гиперзвуковыми вооружениями, благодаря которой россияне смогут сбивать ракеты противника.